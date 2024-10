Fijne dierendag: huisdieren veroorzaken bij 1 op 5 Nederlanders wel eens schade

Laatst geüpdatet op oktober 1, 2024 by Redactie

Enthousiast, trouw en lekker zacht: een huisdier is voor veel mensen een onmisbare kameraad. En dus zetten velen hun trouwe viervoeter met dierendag extra in het zonnetje. Toch kan zo’n beestje ook flink wat kattenkwaad uithalen. Uit onderzoek van verzekeraar Allianz Direct blijkt namelijk dat een vijfde van de Nederlanders wel eens schade heeft geleden in huis door toedoen van hun huisdier.

Huisdieren niet altijd poeslief

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat bijna 1 op de 5 Nederlanders (18%) wel eens heeft meegemaakt dat hun beestje iets heeft beschadigd in huis. Vooral banken zijn favoriet doelwit van onze huisdieren, gevolgd door stoelen en gordijnen. Schoenen en kleding maken de top vijf van meest beschadigde producten door huisdieren compleet.

Veel onduidelijkheid verzekeringen, weinig claims

Ondanks dat veel mensen weleens schade hebben ondervonden door hun furry friend, zegt slechts een op de drie Nederlanders (35%) dat zij zijn verzekerd voor schade door een huisdier. Ook opmerkelijk is dat nog een derde (34%) helemaal niet weet of zij hier verzekerd voor zijn. En hoewel het repareren of vervangen van een bank, stoel of gordijn flink in de kosten kan lopen, zegt slechts 7% van de Nederlanders dat zij ooit een claim hebben ingediend voor schade veroorzaakt door hun huisdier.



Daarnaast vroeg Allianz Direct welke verzekering Nederlanders nodig denken te hebben voor schade veroorzaakt door een huisdier, en uit de antwoorden blijkt dat de meningen hierover zijn verdeeld. Zo zegt bijna de helft (45%) dat hiervoor een inboedelverzekering nodig is, denkt een derde (33%) aan een aansprakelijkheidsverzekering, en 15% gelooft dat een huisdierverzekering deze kosten dekt.

Welke verzekering dekt schade van mijn huisdier?

Nayla van Nieuwenhuizen, Product Manager bij Allianz Direct: “Het is opmerkelijk dat er zo veel verwarring is over welke verzekering schade door huisdieren dekt, omdat relatief veel Nederlanders hier wel eens last van hebben gehad. Wanneer een huisdier schade veroorzaakt aan het bezit van anderen, kun je deze schade meestal melden wanneer je een aansprakelijkheidsverzekering hebt. Als het huisdier van een ander bij jou schade veroorzaakt, valt dit vaak ook binnen je inboedelverzekering. Maar wanneer jouw viervoeter schade veroorzaakt aan je eigen bezit, zoals je interieur, is het een ander verhaal. De aansprakelijkheidsverzekering dekt dit niet, en huisdieren zijn vaak uitgesloten bij de inboedelverzekering. Een huisdierverzekering wordt doorgaans afgesloten voor het geval er onverwachte medische kosten zijn voor je huisdier. Vaak wordt dit soort schade alleen vergoedt bij sommige aanbieders wanneer je voor een all-risk dekking kiest.”