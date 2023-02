Film ‘Mocro Maffia: Tatta’ binnenkort te zien

Na de ontvoering van Paus’ zus Samira in het vierde seizoen van de Videoland Original ‘Mocro Maffia’ was Tatta spoorloos. Waar ging hij naartoe? Waarom is hij weggegaan? In de film ‘Mocro Maffia: Tatta’ is te zien wat hij al die tijd gedaan heeft. De 60 minuten durende film is vanaf vrijdag 28 april te zien bij Videoland en verschijnt in aanloop naar het vijfde seizoen van de serie, waarvan de releasedatum later bekend wordt gemaakt.

Na de heftige aanvaring van Tatta (Robert de Hoog) met Paus (Achmed Akkabi) en de mislukte ontvoering van Paus’ zus Samira (Zineb Fallouk), wil hij zo snel en ver mogelijk vluchten met zijn gezin en de buit die zijn criminele leven hem tot nu toe heeft opgebracht. Voordat hij kan vluchten, weet zijn Brabantse familie hem op te sporen. Na het vermoorden van zijn oom Cobus heeft Tatta namelijk ook bij zijn familie kwaad bloed gezet. Nog voordat Tatta er met zijn gezin vandoor kan gaan, gaat bij een aanslag alles – inclusief hun geld – in vlammen op.



Met zijn rug tegen de muur rest hem nog maar één optie: een rip op Paus, die altijd als een broer voor hem was maar nu zijn grootste rivaal is. Vlak voordat Tatta keihard door hem buiten spel werd gezet, stond Paus op het punt om via de haven van Antwerpen een lading van 2000 kilo cocaïne binnen te halen. En Tatta weet precies hoe de operatie van Paus in elkaar steekt.



Tatta weet ook dat hij in zijn eentje geen kans maakt en met zo goed als geen andere opties besluit hij de hulp van zijn oudere broer Otto (Mads Wittermans) in te schakelen, die zijn dagen slijt in een gevangenis in Hongarije. Als het Tatta lukt om zijn broer vrij te krijgen, belanden ze daar direct in een wespennest dat hem verder weg van zijn doel brengt dan ooit. Lukt het Tatta om zich terug te vechten en wraak te nemen op Paus, ondanks de voorbereidingen die Samira, Tonnano (Khalid “Ice” Alterch) en Ashraf (Saïd Boumazoughe) hebben getroffen?



‘Mocro Maffia: Tatta’ is vanaf vrijdag 28 april te zien bij Videoland. De film is geregisseerd door Victor D. Ponten en Joeri Holsheimer, geproduceerd door Fiction Valley en geschreven door Matthijs Bockting, Victor D. Ponten en Achmed Akkabi. De film ‘Mocro Maffia: Tatta’ zal naast de vier seizoenen van ‘Mocro Maffia’, de miniserie ‘Komtgoed’ en korte film ‘Meltem’ te zien zijn. Voor die laatste film mocht actrice Sinem Kavus afgelopen jaar een Gouden Kalf voor ‘Beste Hoofdrol Korte Film’ in ontvangst nemen. Later dit jaar verschijnt het vijfde seizoen van de populaire serie. Naast ‘Mocro Maffia’ heeft Videoland een groter crime- en misdaadaanbod, waaronder de onlangs verschenen series ‘Sleepers’, ‘Incognito’ en ‘Judas’.

Beeld: Jasper Suyk