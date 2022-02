Film Tip: Marry Me

De romantische komedie Marry Me is een moderne love story over roem, het huwelijk en social media. Met nieuwe nummers van Jennifer Lopez (Hustlers) en Latin music-ster Maluma, die zijn filmdebuut maakt in deze film. Zangeres en superster Kat Valdez (Jennifer Lopez) en de aantrekkelijke rising star Bastian (Maluma) zijn het meest sexy celebrity couple ter wereld. Terwijl hun hit-song “Marry Me” steeds hoger klimt in de hitlijsten staan ze op het punt om te trouwen tijdens een concert in aanwezigheid van hun fans dat ook gelivestreamd zal worden.

Charlie Gilbert (Owen Wilson) is een gescheiden wiskundeleraar die door zijn dochter Lou (Chloe Coleman, Big Little Lies) en zijn beste vriendin (Sarah Silverman) wordt meegesleept naar dit concert. Wanneer Kat enkele seconden voor de ceremonie er achterkomt dat Bastian is vreemdgegaan met haar assistent, dreigt ze in te storten op het podium en valt haar flinterdunne leventje uit elkaar voor de ogen van miljoenen fans. Maar dan krijgt ze oogcontact met iemand uit het publiek. Als datgene waar je bekend mee bent je teleurstelt, dan is misschien het onbekende wel de oplossing, en dus maakt Kat de impulsieve beslissing om met Charlie te trouwen. Wat begint als een ondoordachte en spontane reactie verandert in een onverwachte, maar tevens gecompliceerde romance. Is het mogelijk voor twee mensen uit compleet verschillende werelden om een plek te vinden waar ze zich beiden thuis voelen?

Releasedatum 10-02-2022