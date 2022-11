Film1 Maandelijkse Highlights December 2022

Laatst geüpdatet op november 22, 2022 by Redactie

Bij Film1 kun je on demand onbeperkt en reclamevrij films kijken wanneer het je uitkomt. Het enige wat je nodig hebt, is een interactieve ontvanger. Wil je weten wat de maandelijkse highlights van december 2023 zijn? We zetten ze hier op een rij!

FILMTIPS VOOR DE FEESTDAGEN – 22 tot en met 26 december & 31 december om 20.30 uur

Tijdens de feestdagen mogen de feelgoodfilms natuurlijk niet ontbreken, maar Hollywood deinst er ook niet voor terug om de kerstperiode te gebruiken voor absurde hilariteit. In december staan rondom Kerst en Oudjaar dan ook zes films op het Film1-programma die je ofwel met de hele familie of beter met een stel vrienden kunt kijken.



A Gift From Bob – donderdag 22 december

Een hartverwarmend en waargebeurd kerstverhaal over de bijzondere hechte band tussen straatmuzikant James Bowen en zijn kat Bob.



Office Christmas Party – vrijdag 23 december

Feest mee met Jennifer Aniston, Jason Bateman, Kate McKinnon en T.J. Miller in deze uitzinnige komedie van de schrijvers van The Hangover.



Fatman – Kerstavond zaterdag 24 december

Hilarische actiefilm met Mel Gibson als een losgeslagen Kerstman die zijn populariteit ziet dalen en een teleurgesteld jongetje een huurmoordernaar op hem afstuurt.



My Dad’s Christmas Date – Eerste Kerstdag zondag 25 december

Romantische kerstfilm met Jeremy Piven waarin de zestienjarige Jules op zoek gaat naar een nieuwe liefde voor haar vader.



All You Need is Love – Tweede Kerstdag maandag 26 december

Een Nederlandse romantische komedie uit 2018 gebaseerd op het gelijknamige televisieprogramma All You Need Is Love van Robert ten Brink.



The Comeback Trail – Oudjaarsdag zaterdag 31 december

Veteranen Robert De Niro, Morgan Freeman en Tommy Lee Jones in een komische misdaadfilm.

THE DUKE – Première zaterdag 3 december om 20.30 uur

Genre: biografie, komedie, drama

Regisseur: Roger Michell

Cast: Jim Broadbent, Helen Mirren, Fionn Whitehead, Aimée Kelly, Charlotte Spencer



Britse vermakelijke feelgoodfilm van Roger Michell (Notting Hill) met Jim Broadbent en Helen Mirren over het waargebeurde verhaal van een 60-jarige taxichauffeur die in de jaren zestig een portret van Goya stal uit de National Gallery van Londen.



Het was de eerste (en nog steeds de enige) diefstal uit de geschiedenis van het museum. In zijn losgeldbrieven schreef Bunton dat hij het schilderij zou teruggeven op voorwaarde dat de overheid ermee in zou stemmen om gratis televisie te verstrekken aan ouderen. Pas vijftig jaar later zou de volledige geschiedenis achter de diefstal bekend worden – een verbazingwekkend verhaal over hoe een rechtschapen man de wereld wilde veranderen en daarmee zijn zoon en zijn huwelijk redde.

GRETA – Première zondag 4 december om 20.30 uur

Genre: drama, mysterie, thriller

Regisseur: Neil Jordan

Cast: Isabelle Huppert, Chloë Grace Moretz, Maika Monroe



Chloë Grace Moretz en Isabelle Huppert schitteren in deze sfeervolle en bloedstollende thriller van Oscarwinnaar Neil Jordan (The Crying Game) over de ongewone vriendschap tussen een jonge vrouw en een weduwe met een sinister geheim.



De jonge Frances (Chloë Grace Moretz) woont in New York met haar beste vriendin, maar mist haar net overleden moeder. Wanneer ze op een dag de oudere weduwe Greta (Isabelle Huppert) ontmoet, ontstaat er een ongewone, intieme vriendschap. Maar al gauw blijkt dat de eenzame weduwe zich ontpopt tot een geobsedeerde psychopaat.

THE KING’S SPEECH – Première zaterdag 17 december om 20.30 uur

Genre: biografie, drama, geschiedenis

Regisseur: Tom Hooper

Cast: Colin Firth, Geoffrey Rush, Helena Bonham Carter



Colin Firth en Geoffrey Rush in een ontroerend en bekroond drama over de stotterende koning George VI die een onorthodoxe spraaktherapeut inhuurt om te leren hoe hij op overtuigende wijze een speech kan geven. De Britse productie van Tom Hooper werd overladen met meer dan honderd filmawards, waaronder vier Oscars, drie Bafta’s en een Golden Globe.



Nadat zijn broer aftreedt wordt George (Colin Firth) nogal ongewild de nieuwe Koning van Engeland en gaat door het leven als George VI. Helaas heeft hij een probleem met zijn trillende stembanden, wat niet echt Koninklijk overkomt. Hiervoor schakelt hij de hulp in van de onorthodoxe spraaktherapeut Lionel Logue (Geoffrey Rush) wat resulteert in een reeks ongewone technieken en een bijzondere vriendschap.

FATMAN – Première zaterdag 24 december om 20.30 uur

Genre: actie, fantasie, komedie

Regisseur: Eshom Nelms, Ian Nelms

Cast: Mel Gibson, Walton Goggins, Marianne Jean-Baptiste

Spectaculaire actiefilm met absurdistische humor, waarin Mel Gibson als een aan lager wal geraakte kerstman zijn bedrijf probeert te redden door met het Amerikaanse leger in zee te gaan, terwijl een verwende puber uit boosheid een huurmoordenaar op hem afstuurt.



Omdat de overheid zijn subsidie heeft stopgezet, is de Kerstman alias Chris Gringle veranderd in een aan lager wal geraakte zuipschuit. Om zijn bedrijf in leven te houden, werkt Chris samen met het Amerikaanse leger en dwingt hij zijn personeel tot het maken van ander soort ‘speelgoed’. Wanneer het twaalfjarige ettertje Billy tot zijn woede een stuk steenkool als kerstcadeau krijgt, betaalt hij huurmoordenaar Skinny Man om de Kerstman te vermoorden. Wat Skinny Man niet weet, is dat er een zwaarbewapend leger rondloopt op het terrein van Chris en dat hij niet de eerste is die achter de Kerstman aan gaat.

THE COMEBACK TRAIL – Première 31 december om 20.30 uur

Genre: komedie, misdaad

Regisseur: George Gallo

Cast: Robert De Niro, Tommy Lee Jones, Morgan Freeman



Veteranen Robert De Niro, Morgan Freeman en Tommy Lee Jones in een komische misdaadfilm over een filmproducent die zijn schuld bij een gangster wil afbetalen met het verzekeringsgeld dat hij krijgt als zijn hoofdrolspeler verongelukt.



Na de zoveelste flop heeft filmproducent Max Barber (Robert De Niro) een enorme schuld bij crimineel Reggie Fontaine (Morgan Freeman). Nu zijn leven op het spel staat, besluit Max een western te produceren met als doel om de hoofdrolspeler te laten verongelukken en zo de verzekeringspremie op te strijken. Maar deze Duke Montana (Tommy Lee Jones) blijkt het loodje niet zo gemakkelijk te leggen als gedacht.