Film1 op 4 mei in het teken van de Tweede Wereldoorlog

Laatst geüpdatet op april 25, 2023 by Redactie

Op de dag van de Nationale Herdenking staat Film1 met drie indrukwekkende films stil bij de Tweede Wereldoorlog. Om 20.02 uur is de première Waar is Anne Frank, een hartverwarmend en confronterend verhaal waarin verleden en heden tot leven komen. Acht jaar lang werkte de Israëlische filmmaker Ari Folman (Waltz with Bashir) aan de animatiefilm om te laten zien hoe Anne Frank voortleeft in Amsterdam en om zich af te vragen wat we van haar geleerd hebben. Om 21.40 uur spelen Monic Hendrickx, Fedja van Huêt en Daan Schuurmans een rol in De Held, een verhaal dat draait om een geheim uit de Tweede Wereldoorlog dat vraagt om wraak. Tot slot beleeft de kijker om 23.15 uur met The Painted Bird de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog door de ogen van een zesjarige Joodse jongen in Oost-Europa. De aangrij pende film ging in première op het filmfestival van Venetië en is gebaseerd op de controversiële gelijknamige bestseller van de Pools-Amerikaanse schrijver Jerzy Kosiński.

Waar is Anne Frank – donderdag 4 mei om 20.02 uur

De film speelt zich af in Amsterdam en volgt Kitty, de denkbeeldige vriendin van Anne Frank aan wie zij haar dagboekbrieven schreef. Zij is op mysterieuze wijze tot leven gekomen in het Achterhuis. Kitty vraagt zich af waar Anne is, neemt het dagboek mee en gaat op onderzoek uit. Verbijsterd ontdekt Kitty dat Anne overal en nergens is. In dit Europa, dat worstelt met nieuwe uitdagingen, vindt Kitty een manier om de boodschap van Anne opnieuw betekenis te geven. De film ging op het filmfestival van Cannes in wereldpremière, werd door de European Film Awards genomineerd voor Beste Animatiefilm en is de openingsfilm van het Kaboom Animation Festival in Amsterdam.

De Held – donderdag 4 mei om 21.40 uur

Sara Silverstein (Hendrickx) is net met haar familie teruggekeerd uit LA. Ze is nooit in aanraking gekomen met geweld, dus als haar zoon zich aanmeldt bij de US Marines voelt Sara zich machteloos en verpletterd. Dan wordt ze aangevallen door een vreemde man en komt haar vader plotseling te overlijden. Als vlak daarop haar gezin slachtoffer wordt van een gewelddadige inbraak, bereikt de dreiging een hoogtepunt. Houdt dit alles verband met het mysterieuze oorlogsverleden van haar vader? Sara moet de familiegeschiedenis ontrafelen om te ontdekken wie hen bedreigt en tegelijkertijd een manier vinden om haar familie bij elkaar te houden. De Held is gebaseerd op de roman van Jessica Durlacher en gekozen als openingsfilm van het Nederlands Film Festival.

The Painted Bird – donderdag 4 mei om 23.15 uur

Tijdens de Tweede Wereldoorlog verblijft een Joodse jongen bij zijn pleegmoeder in Oost-Europa. Als zij komt te overlijden, moet hij het alleen zien te redden. Geteisterd door honger en kou trekt het kind mishandeld en weggejaagd door de primitieve bevolking van dorp tot dorp. Ondertussen is hij getuige van het angstaanjagende geweld van de brute Russische en Duitse soldaten. Tegen het einde van de oorlog hebben de zware jaren hun sporen op de jongen achtergelaten en is hij voorgoed veranderd. In Venetië won The Painted Bird de UNICEF award en in Praag mocht de regisseur maar liefst acht Czech Lions in ontvangst nemen. De film, waarin wreedheid centraal staat, bevat heftige beelden en is om die reden niet geschikt voor kijkers onder de achttien jaar.