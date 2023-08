Film1-premières in september 2023

Laatst geüpdatet op augustus 28, 2023 by Redactie

Terwijl een deel van Nederland nog vakantie viert, breekt voor velen de realiteit van het gewone leven breekt weer aan. Wie kampt met een nazomerdip en ernaar verlangt om te ontspannen met goed entertainment, is in september 2023 bij Film1 aan het juiste adres. Naast de première van Oscarwinnaar The Whale heeft de zender in september een aantal andere grote films in petto, waaronder Rocky-spinoff Creed II, Ridleys Scotts familie-epos House of Gucci, biopic Respect over Aretha Franklin, Moonfall van Roland Emmerich en de horror-sequel Candyman van Nia DaCosta.

Grote Hollywood-acteurs

Een groot aantal bekende sterren van het witte doek passeren in de nieuwe Film1-titels de revue. Zo speelt Oscarwinnaar Brendan Fraser in The Whale een obese kluizenaar en nemen bokstalenten Sylvester Stallone en Michael B. Jordan het op tegen de zoon van Ivan Drago in Creed II. In het flamboyante House of Gucci verschijnt de sterrencast Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Salma Hayek en Jared Leto. Verder kruipt Oscar- en Grammy-Awardwinnaar Jennifer Hudson in Respect in de huid van de legendarische Aretha Franklin, terwijl Forest Whitaker de rol van haar dominante vader vertolkt. Voor de sciencefiction-fans staat Moonfall met Halle Berry, Patrick Wilson en Donald Sutherland in het vooruitzicht. Tot slot speelt de Emmy Award-winnaar Yahya Abdul- Mateen II (Watchmen) op overtuigende wijze de hoofdrol in de Candyman-sequel.

Film1-premières in september op een rijtje:

Candyman – 1 september

Een sequel op de horrorfilm uit 1992, geregisseerd door Nia DaCosta (Little Woods) en geschreven door Jordan Peele (Get Out, Us) en Win Rosenfeld. Een hippe kunstschilder uit Chicago raakt geobsedeerd door de legende van Candyman, de bovennatuurlijke moordenaar met de bloederige haak. Anthony McCoy en zijn vriendin verhuizen naar een luxueuze nieuwe loft in het onherkenbare hippe Cabrini. Wanneer Anthony het tragische en gruwelijke ware verhaal achter de Candyman-legende leert kennen, begint hij de duistere details als inspiratie voor zijn schilderijen te gebruiken. Zonder het te w eten opent hij hiermee een deur naar een complex verleden.

House of Gucci – 2 september

In House of Gucci van Ridley Scott (Alien, Blade Runner, The Martian) maakt een indrukwekkende sterrencast zijn opwachting. Vooral Lady Gaga zet een ijzersterke performance neer als Lady Gucci. Het verhaal is geïnspireerd op de schokkende ware gebeurtenissen rond het familie-imperium achter het Italiaanse modehuis. Begin jaren tachtig krijgt Patrizia Reggiani (Lady Gaga) een relatie met de rechtenstudent Maurizio Gucci (Adam Driver) – erfgenaam van het beroemde Italiaanse modehuis. Maurizio’s vader Rodolfo (Jeremy Irons) waarschuwt zijn zoon dat Patricia op zijn geld uit is. Maar wanneer Patrizia zwanger raakt, neemt oom Aldo Gucci (Al Pacino) hen onder zijn vleugels. In een verhaal dat zich over drie decennia uitstrekt, komen liefde, verraad, decadentie, wraak en uiteindelijk ook moord voorbij. We zien hoe ver de familie bereid is te gaan in hun streven na ar macht en om de naam van het befaamde modemerk hoog te houden.

Creed II – 9 september

In dit vervolg op Creed (op 12 augustus bij Film1) komt Adonis Creed (Michael B. Jordan), met Rocky Balboa (Sylvester Stallone) nog altijd aan zijn zijde, oog in oog te staan met de grootste uitdaging van zijn leven. Zijn volgende tegenstander is de zoon van zijn vaders moordenaar: Ivan Drago. Wat volgt zijn intense en realistische gevechten in de ring. Echter Rocky en Adonis vragen zich af wat werkelijk de moeite waard is om te vechten en ontdekken dat niets belangrijker is dan familie.

The Whale – 16 september

Brendan Fraser in een Oscarwinnende rol. Een teruggetrokken leraar Engels lijdt aan obesitas en probeert opnieuw contact te maken met zijn vervreemde tienerdochter. Hij heeft ernstig overgewicht en lijkt alles in zijn leven te zijn kwijt geraakt. Toch probeert Charlie, vol hoop, het contact met zijn 17-jarige dochter Ellie (Sadie Sink) te herstellen. Maar die neemt het hem kwalijk dat hij zijn gezin in de steek heeft gelaten. Langzaamaan ontdekken we hoe Charlie de man geworden is die we zien, en hoe hij hoopt toch een vader voor Ellie te kunnen zijn.

Moonfall – 23 september

Regisseur Roland Emmerich (Independence Day, The Day After Tomorrow) is terug met Moonfall, een van de duurste onafhankelijk geproduceerde films. In Moonfall komt de maan in botsing met iets mysterieus waardoor ze van haar baan raakt en in ramkoers komt met de planeet aarde. Terwijl de rampen zich op aarde al beginnen te voltrekken, gaan NASA executive Jo Fowler (Halle Berry) en haar ex-collega Brian Harper (Patrick Wilson) samen met KC Houseman op ruimtemissie voor een allerlaatste kans om het noodlot te keren. Daar ontdekken de bondgenoten dat de maan niet is wat we altijd gedacht hebben…

Respect – 30 september

Oscar- en Grammy-Awardwinnaar Jennifer Hudson (Dreamgirls) kruipt in de huid van The Queen of Soul Aretha Franklin. Deze biopic volgt de carrière van de formidabele zangeres vanaf de dagen dat ze als kind in een koor in de kerk van haar vader (Forest Whitaker) zong tot ze een internationale superster werd. Respect vertelt het buitengewone waargebeurde verhaal van dit muziekicoon, dat gekenmerkt wordt door grote successen en diepe tegenslagen, zoals een moeilijke jeugd en de tol van roem die leidde tot verslavingsproblemen.