FilmBox Maandelijkse Highlights april 2023

FilmBox biedt iedere maand weer een gevarieerd aanbod van films en populaire series. Bekijk hier de favorieten die in april 2023 worden uitgezonden.

COUNTDOWN – Maandag 3 april om 20.30 uur

Genre: horror, thriller

Regisseur: Justin Dec

Cast: Elizabeth Lail, Jordan Calloway, Talitha Bateman



Een vermakelijke horrorfilm, waarin de vervloekte app Countdown verpleegster Quinn de exacte tijd geeft die haar nog rest voordat ze sterft.



Het leek een spelletje, maar blijkt levensgevaarlijk. Op een feestje daagt een stel tieners elkaar uit om Countdown op hun telefoons te installeren, een app waarmee je de exacte tijd ziet die je nog rest voordat je zal sterven. Wie aan het lot probeert te ontkomen, verbreekt de gebruikersovereenkomst en vindt alsnog de dood. Wanneer het vriendje van het eerste slachtoffer in het ziekenhuis belandt, wil de jonge verpleegster Quinn Harris (Elizabeth Lail) bewijzen dat de vervloekte app onzin is. Maar tot haar grote schrik blijkt de aangegeven sterftijd van de patiënt te kloppen. Zelf had ze amper drie dagen op de teller staan en daarmee begint er een dodelijke race tegen de klok.

FØR FROSTEN – Première maandag 10 april om 20.30 uur

Genre: drama

Regisseur: Michael Noer

Cast: Jesper Christensen, Clara Rosager, Magnus Krepper



Aangrijpend historisch Deens drama waarin een 19e-eeuwse boer, in voorbereiding op een strenge winter, zijn gezin van de hongerdood wil behoeden door zijn dochter uit te huwelijken en zijn land te verkopen.



Terwijl de barre winter in 1850 zijn intrede doet, dreigen een boer op leeftijd, Jens, en zijn familie een hongerdood te sterven. Met het vooruitzicht op wederom een harde en onverbiddelijke winter, besluit Jens zijn dochter te laten trouwen met de zoon van zijn buren. Maar wanneer een rijke boer uit de omgeving Jens’ land wil kopen, ziet hij dit als een mogelijkheid op een wellicht nog betere toekomst.

THE LEGEND OF TOMIRIS – Première maandag 17 april om 20.30 uur

Genre: actie, drama, geschiedenis

Regisseur: Akan Satayev

Cast: Almira Tursyn, Adil Akhmetov, Erkebulan Dairov, Aizhan Lighg



Spectaculaire avonturenfilm uit Kazachstan over Tomiris, de koningin van de Amazones, die 600 jaar voor Christus een bloedige oorlog voerde tegen het Perzische Rijk.



Tomiris was de koningin van de Amazones, die 600 jaar voor Christus een bloedige oorlog voerde tegen het Perzische Rijk. Nadat de Perzische koning Cyrus haar dorp laat uitroeien neemt Tomiris de wapens op en verenigt een gigantisch leger om haar volk te bevrijden. Non-stop actie en avontuur, massale veldslagen met honderden krijgers en paarden in gevechtsharnas, strijd op leven en dood, en intriges van een wrede koning die met geweld, list en bedrog de bevolking probeert te onderdrukken.

NORMANDIE NUE – Première maandag 24 april om 20.30 uur

Genre: komedie, drama

Regisseur: Philippe Le Guay

Cast: François Cluzet, François-Xavier Demaison, Julie-Anne Roth



François Cluzet (de verlamde aristocraat in Intouchables) speelt in dit komische drama een burgemeester die zijn kleine dorpje in Normandië probeert te redden door zijn bewoners ertoe te bewegen om naakt te poseren voor een Amerikaanse fotograaf.



In Mêle-sur-Sarthe, een klein dorp in Normandië, worden de veehouders geteisterd door de crisis: de prijs van het vlees daalt fors, de melk wordt met verlies verkocht en de veehouders zitten in zak en as. Burgemeester Georges Balbuzard wil zich echter niet laten kennen en zal er alles aan doen om zijn dorp te redden. Het toeval wil dat Blake Newman, een bekende conceptfotograaf die grote menigten naakt fotografeert, op doortocht is in de streek. Balbuzard is ervan overtuigd dat deze man het dorp kan redden. Wat zou er gebeuren als Newman driehonderd Normandiërs naakt zou fotograferen op het Champ Chollet?