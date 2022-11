FilmBox Maandelijkse Highlights December 2022

Laatst geüpdatet op november 28, 2022 by Redactie

FilmBox biedt iedere maand weer een gevarieerd aanbod van films en populaire series. Bekijk hier de favorieten die in december 2022 worden uitgezonden.

KERSTFILMS BIJ FILMBOX – Dinsdag 20 t/m maandag 26 december vanaf 19.00 uur

December is dé tijd van het jaar om gezellig binnen te zitten met vrienden en familie en daar hoort natuurlijk een echte kerstsfeer bij. In aanloop naar de feestdagen van 20 december tot en met Kerstmis kunnen FilmBox-kijkers elke avond genieten van drie reclamevrije kerstfilms.

Op het programma staan:

Becoming Santa I My Christmas Prince I Wishin’ And Hopin’ I A Country Christmas Story



Last Chance For Christmas I Four Christmasses And A Wedding I The Flight Before Christmas



My Dad’s Christmas I Christmas In The City I A Very Merry Toy Store I Snowed Inn Christmas



Christmas In Mississippi I A Gift Wrapped Christmas

FILMS VAN DE WEEK

NEVER GONNA SNOW AGAIN – Première maandag 5 december om 20.30 uur



Genre: drama, mysterie, komedie

Regisseur: Alec Utgoff, Maja Ostaszewska, Agata Kulesza

Cast: Malgorzata Szumowska, Michal Englert



Mysterieus en boeiend Pools drama waarin een Russisch sprekende immigrant in een rijke woonwijk aan de slag gaat als masseur en troost biedt aan eenzame bewoners.



Op een grijze, mistige ochtend in een Oost-Europese buitenwijk verschijnt een mysterieuze buitenstaander. De identieke huizen in de gemeenschap worden allen bewoond door de welgestelde hogere klasse, die ondanks hun rijkdom met verdriet en innerlijke leegte rondlopen. De vreemdeling biedt hen genezende massages en dringt door tot hun ziel. Voor hen klinkt zijn Russische accent als het lied van het verleden, een vredige melodie uit hun kindertijd, toen de wereld een veiligere plek was.



LEVEL 16 – Première maandag 12 december om 20.30 uur



Genre: thriller

Regisseur: Danishka Esterhazy

Cast: Katie Douglas, Celina Martin, Sara Canning



Een intrigerende scifi-thriller waarin de zestienjarige Vivien wordt opgesloten in een strenge kostschool en samen met haar vriendin de gruwelijke waarheid achter hun lot probeert te achterhalen.



Vivien, die vastzit in The Vestalis Academy, zondert zich af en steekt voor niemand haar nek uit. Totdat ze herenigd wordt met Sophia, een vriendin van vroeger die haar toentertijd verraden heeft. Samen beginnen de meisjes aan een gevaarlijke zoektocht om de gruwelijke waarheid achter hun opsluiting bloot te leggen. Hun leven staat op het spel en ze moeten alles op alles zetten om zichzelf te redden…



GREAT WHITE – Première maandag 19 december om 20.30 uur



Genre: horror, thriller

Regisseur: Martin Wilson

Cast: Katrina Bowden, Aaron Jakubenko, Kimie Tsukakoshi, Tim Kano, Te Kohe Tuhaka



Australische horror-thriller waarin een kapot watervliegtuig ertoe leidt dat de vijf passagiers vast komen te zitten op een vlot en midden op zee aangevallen worden door hongerige haaien.



Charlie woont met zijn vriendin Kaz in Australië en is piloot van een watervliegtuig. Op het laatste moment ontvangt hij een reservering van de welgestelde zakenman Jojo en diens vrouw Michelle. Als ze over de zee vliegen, ontdekken ze een gekapseisde boot. Charlie landt en gaat op zoek naar overlevenden. Door een ongeluk gaat het watervliegtuig kapot en komt de groep vast te zitten op een vlot. Het duurt niet lang voordat ze aangevallen worden door hongerige haaien.



MY DAD’S CHRISTMAS DATE – Première zondag 25 december om 20.30 uur



Genre: komedie, romantiek

Regisseur: Mick Davis

Cast: Jeremy Piven, Joely Richardson, Anna Walton



Romantische kerstfilm met Jeremy Piven waarin de zestienjarige Jules op zoek gaat naar een nieuwe liefde voor haar vader, in de hoop dat ze iemand vindt bij wie ze zelf ook haar hart kan uitstorten.



De relatie tussen David en zijn zestienjarige dochter Jules is niets bijzonders: hij kan haar niet begrijpen en zij wil niet met hem praten. Wat de twee wel bindt is het verdriet om de moeder van Jules die twee jaar eerder verongelukte. Jules besluit dat haar rouwende vader toe is aan een nieuwe liefde. Ze zet een profiel van David op verschillende datingsites om een partner voor hem te vinden en het liefst iemand bij wie ook zij haar hart kan uitstorten. Krijgt Jules met de zoektocht naar een nieuwe moeder haar oude vader terug?