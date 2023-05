FilmBox Maandelijkse Highlights mei 2023

Laatst geüpdatet op mei 2, 2023 by Redactie

FilmBox biedt iedere maand weer een gevarieerd aanbod van films en populaire series. Bekijk hier de favorieten die in mei 2023 worden uitgezonden.

6 ROCKY FILMS I WEEKEND SPECIALS

19 t/m 21 & 26 t/m 28 mei om 20.30 uur

Genre: actie, drama, sport

Regisseur: Sylvester Stallone & John G. Avildsen

Cast: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Sage Stallone, Tommy Morrison

De laatste twee weekenden in mei staan in het teken van de zesdelige iconische boksfranchise Rocky met Sylvester Stallone in de titelrol. Het origineel kwam uit in 1976 en wordt beschouwd als een van de beste sportfilms aller tijden. De film sleepte een Golden Globe en drie Oscars voor beste film, beste regie en beste montage in de wacht. Rocky vertelt het verhaal van een aan lager wal geraakte amateurbokser, die zich weet op te werken naar de top. Het eerste deel werd vervolgd met vijf Rocky-sequels en een driedelige spinoff-reeks genaamd Creed met Michael B. Jordan. Stallone speelde de hoofdrol in de eerste acht films, schreef van zeven het script en regisseerde er vier.

QUI M’AIME ME SUIVE – Maandag 1 mei om 20.30 uur

Genre: komedie, drama

Regisseur: José Alcala

Cast: Daniel Auteuil, Catherine Frot, Bernard Le Coq

Komisch Frans drama waarin de gepensioneerde Simone na een jarenlang huwelijk vol ergernissen besluit om haar man Gilbert te verlaten, die plotseling beseft dat hij tot alles bereid is om zijn echtgenote voor zich terug te winnen.

De gepensioneerde Gilbert en Simone wonen in een dorpje in Zuid-Frankrijk en ervaren nogal wat ergernissen in hun huwelijk. Het constante cynisme van haar echtgenoot, hun geldtekort, maar ook het plotselinge vertrek van haar buurman en geheime minnaar Étienne, zorgen ervoor dat Simone ervoor kiest om haar man te verlaten. Maar dan besluit Gilbert hij tot alles bereid is om zijn echtgenote en grote liefde voor zich terug te winnen.

SOMETIMES ALWAYS NEVER – Maandag 8 mei om 20.30 uur

Genre: komedie, drama, mysterie

Regisseur: Carl Hunter

Cast: Bill Nighy, Sam Riley, Jenny Agutter, Tim McInnery, Alice Lowe

Sometimes Always Never is een geestig en eigenzinnig drama met Bill Nighy als stijlvolle kleermaker die al jaren zoekt naar een vermiste zoon, weggelopen na een ruzie tijdens een potje Scrabble.

De zestigjarige kleermaker Alan (Bill Nighy) is net zo scherp als zijn maatpakken gesneden zijn. Hij is al jarenlang op zoek naar zijn vermiste zoon Michael, die wegliep na een hoogopgelopen ruzie tijdens een potje Scrabble. Ondertussen verwaarloosde Alan de relatie met zijn jongste zoon Peter (Sam Riley). Wanneer een lichaam moet worden geïdentificeerd, haalt Alan de band met Peter aan en neemt hij hem op sleeptouw. Maar voordat alle verhoudingen hersteld kunnen worden, moet hij ook nog het mysterie oplossen van een online Scrabble-speler van wie hij vermoedt dat het Michael is.

RIDERS OF JUSTICE – Maandag 15 mei om 20.30 uur

Genre: drama, thriller

Regisseur: Anders Thomas Jensen

Cast: Mads Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas, Andrea Heick Gadeberg

Briljante mix van bizarre komedie en psychologisch drama van Anders Thomas Jensen (Adam’s Apples) met Mads Mikkelsen als een beroepsmilitair die op wraak zint als hij gelooft dat het treinongeluk van zijn vrouw geen toeval was.

Wanneer zijn vrouw om het leven komt bij een treinongeluk, keert beroepsmilitair Markus (Mads Mikkelsen) naar huis om voor zijn dochter Mathilde te zorgen. Terwijl ze nog in diepe rouw verkeren, krijgen ze bezoek van data-analist Otto (Nikolaj Lie Kaas) die de ramp heeft overleefd. Samen met zijn excentrieke collega Lennart en hun nog zonderlinger maat Emmenthaler heeft Otto geconcludeerd dat er opzet in het spel was. Ze besluiten verder op onderzoek uit te gaan en wanneer ook Markus inziet dat er sprake is geweest van een aanslag, ontpoppen de mannen zich tot engelen der wrake. Helaas leidt hun missie tot ongewenste resultaten.

VIOLET – Maandag 29 mei om 20.30 uur

Genre: drama

Regisseur: Justine Bateman

Cast: Olivia Munn, Luke Bracey, Justin Theroux

Olivia Munn speelt de titelrol in dit drama over een succesvolle vrouw die zich compleet laat leiden door een kleinerende stem die ze in haar hoofd hoort, totdat ze beseft dat haar alleen maar angst wordt aangepraat en ze in opstand komt.

Violet Morton (Olivia Munn) heeft een succesvolle baan bij een filmstudio, maar laat zich iedere dag kleineren door een stem (Justin Theroux) die ze in haar hoofd hoort. De stem zegt Violet dat iedereen op haar neerkijkt, hij maakt haar enorm onzeker en stuurt al haar beslissingen aan. Totdat Violet tot het inzicht komt dat ze zich telkens opnieuw laat leiden door angst. Ze begint zich tegen de Stem te keren en beseft dat ze alles over een andere boeg moet gooien om tot haar ware zelf te komen.