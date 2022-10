FilmBox maandelijkse highlights november 2022

Laatst geüpdatet op oktober 31, 2022 by Redactie

FilmBox biedt iedere maand weer een gevarieerd aanbod van films en populaire series. Vanaf nu houden we je op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Bekijk hier onze favorieten die in november 2022 worden uitgezonden.

ADIEU LES CONS – Première maandag 7 november om 20.30 uur

Genre: komedie, drama

Regisseur: Albert Dupontel

Cast: Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié, Jackie Berroyer



Virginie Efira in een bijzonder gefilmd komisch drama van en met regisseur Albert Dupontel, bekroond met maar liefst zeven César-awards (de Franse Oscars) waaronder Beste Film en Beste Regie.



Veertiger Suze (Virginie Efira) is ernstig ziek en besluit op zoek te gaan naar haar zoon die ze als tiener moest afstaan. Tijdens haar zoektocht ontmoet ze de heer Cuchas (Albert Dupontel), een vijftiger die met een burn-out kampt. Ook de blinde archivaris Blin (Nicolas Marié) gaat met hen op pad. Met z’n drieën beginnen ze aan een spectaculair, onwaarschijnlijk avontuur dat de absurditeit van onze maatschappij laat zien.

DARK WEB: CICADA 3301 – Première maandag 14 november om 20.30 uur

Genre: actie, komedie, thriller

Regisseur: Alan Ritchson

Cast: Jack Kesy, Conor Leslie, Alan Ritchson



Komische tech-thriller waarin een geniale hacker betrokken raakt bij de geheime strijd die de Amerikaanse geheime dienst voert tegen het geheime genootschap Cicada 3301 dat een gigantische macht over de hele wereld heeft.



Connor, een geniale hacker, stuit tijdens een van z’n illegale computerkraken op een verborgen bericht van een geheim genootschap dat zich Cicada 3301 noemt. Cicada blijkt achter de schermen gigantische macht over de hele wereld te hebben en Connor raakt betrokken bij een levensgevaarlijke, geheime strijd tussen het genootschap en de Amerikaanse geheime dienst NSA. Wat begon als een intrigerend mysterie verandert al snel in een gevecht op leven en dood.

RIFKIN’S FESTIVAL – Première maandag 21 november om 20.30 uur

Genre: Komedie, romantiek

Regisseur: Woody Allen

Cast: Wallace Shawn, Gina Gershon, Louis Garrel, Elena Anayla



Een amusante komedie in de vertrouwde stijl van Woody Allen waarin een filmrecensent van de oude stempel naar het San Sebastian Film Festival in Spanje gaat. Hier komt het huwelijk met zijn vrouw onder druk te staan door haar fascinatie met een jonge regisseur.



Wanneer filmrecensent Mort Rifkin zijn echtgenote, publiciteitsagent Sue, vergezelt naar het San Sebastian Film Festival in Spanje vermoedt hij dat haar fascinatie voor de jonge filmregisseur Philippe misschien wel iets verder gaat dan alleen die van werk. Terwijl Philippes film overladen wordt met overdadige lof, vindt Mort deze maar banaal en dwalen zijn gedachten af naar de filmklassiekers waar hij ooit les over gaf. De situatie zet het kwetsbare huwelijk tussen Mort en Sue onder druk. Mort vrolijkt wat op wanneer hij dokter Jo Rojas ontmoet, een gelijkgestemde ziel die lijdt onder haar huwelijk met een uitbundige schilder.

THE POSTCARD KILLINGS – Première maandag 28 november om 20.30 uur

Genre: misdaad, drama, thriller

Regisseur: Danis Tanovic

Cast: Jeffrey Dean Morgan, Famke Janssen, Cush Jumbo, Sallie Harmsen



Gebaseerd op de bestseller van de Amerikaanse James Patterson en Zweedse Liza Marklund, die binnen een maand bovenaan kwam te staan in de toonaangevende New York Times-lijst. De misdaadthriller vertelt het verhaal van een Amerikaanse rechercheur in Londen, die de moord op zijn vrouw en dochter onderzoekt met hulp van een Scandinavische journaliste. De gerenommeerde Bosnische regisseur Danis Tanovic (No Man’s Land) vroeg The Walking Dead-ster Jeffrey Dean Morgan en onze eigen Famke Janssen voor de hoofdrol.



Jacob, een door verdriet verscheurde politie-inspecteur uit New York reist naar Londen om de moord op zijn dochter en haar kersverse echtgenoot te onderzoeken. Hij ontdekt dat een gestoorde seriemoordenaar pasgetrouwde stellen om het leven brengt. De moord wordt steeds aangekondigd met een ansichtkaart die naar een plaatselijke journalist gestuurd wordt. Ondanks dat hij tegengewerkt wordt door de lokale politie, bijt Jacob zich geobsedeerd vast in zijn prooi. Maar steeds als hij denkt de dader te pakken te hebben glipt die weer door z’n vingers.