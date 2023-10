Financiële ontrouw begrijpen en het effect ervan op relaties

Laatst geüpdatet op oktober 11, 2023 by Redactie

Ontrouw en bedrog kunnen in een relatie vele vormen aannemen, waaronder enkele die helemaal niets met romantiek te maken hebben. Een voorbeeld is financiële ontrouw, waarbij bedrog wordt gemeld in bijna de helft van de relaties waarin financiën worden gecombineerd.

Financiële ontrouw begrijpen

Financiële ontrouw is een daad van bedrog door één partner in een relatie waarin financiën worden gecombineerd. Voorbeelden hiervan zijn het verbergen van aankopen, geld of rekeningen, of liegen over het verdiende inkomen en de verschuldigde schulden.

Redenen voor financiële misleiding

Een gebrek aan communicatie en tegenstrijdige levens- of financiële waarden kunnen vaak de hoofdoorzaken zijn van financieel bedrog, maar er zijn ook andere redenen voor bedrog met geld. Sommige mensen zijn van mening dat, ook al hebben ze een vaste relatie, sommige aspecten van hun financiën privé moeten blijven. Anderen schamen zich of zijn bang voor hun situatie en willen niet dat hun partner hiervan op de hoogte is. De angst voor afkeuring door een partner is ook iets waar voor wordt gevreesd, als er al discussies over de financiën zijn.

Hoe financieel bedrog paren beïnvloedt

Net als andere vormen van ontrouw kan financieel bedrog grote schade aanrichten aan een relatie, met ruzies, verlies van vertrouwen, minder privacy, het scheiden van gecombineerde financiën en zelfs echtscheidingen.

Tekenen van financiële ontrouw

Het kan zijn dat je ontdekt dat je partner financieel ontrouw is als je een betalingsbewijs of een stuk papier tegenkomt waarop een aankoop staat die je niet herkent, of als je vindt dat je partner defensief of teruggetrokken is in gesprekken over geld. Een misleidende partner kan proberen facturen via post of e-mail te onderscheppen voordat je ze ziet, of de specificatie van aankopen op facturen verwijderen.

Hoe te herstellen van financieel bedrog

Of je nu je partner hebt betrapt op vreemdgaan als het om geld gaat, of jij degene bent die in de schijnwerpers staat nadat je een aantal financiële overtredingen hebt begaan, er zijn enkele stappen die je samen kunt nemen om het vertrouwen weer op te bouwen.



1. Wees realistisch in je verwachtingen. Begrijp dat het succesvol herstellen van vertrouwen tijd zal vergen, aanhoudende transparantie, toewijding aan gedeelde doelen en meer communicatie.



2. Streef naar open communicatie. Hoewel de gesprekken stressvol kunnen zijn, is het belangrijk dat jij je concentreert op het begrijpen waarom het financiële bedrog heeft plaatsgevonden en wat je samen kunt doen om verder te komen.



3. Creëer samen doelen en basisregels. Het vinden van compromisgebieden kan je helpen op weg te gaan naar het herstel van vertrouwen. Dat kan betekenen dat je afzonderlijke persoonlijke rekeningen hebt en tegelijkertijd een gezamenlijke rekening voor de huishoudelijke uitgaven aanhoudt, of dat je volledig afzonderlijke rekeningen aanmaakt, waarbij ieder van jullie een billijk deel van de huishoudelijke uitgaven betaalt.



Je kunt ook richtlijnen opstellen waar jullie beiden je aan kunt houden, zoals afspreken dat geen van beiden een grote aankoop zal doen, zoals artikelen van meer dan €100, zonder dit samen te bespreken.