Financiële tips voor ouders om hun kinderen te leren

Kinderen dromen vaak van de dag dat ze zichzelf volwassen kunnen noemen, maar weinigen kijken uit naar – laat staan denken na over – de financiële realiteit van onafhankelijkheid. Het is nooit te vroeg om je kinderen te leren hoe ze geld kunnen besparen en verantwoord kunnen uitgeven. Overweeg deze financiële tips voor kinderen:

Stel een begroting op

Budgetteren is een levenslange vaardigheid. Door jongvolwassenen te leren hoe ze moeten budgetteren, kunnen ze hun uitgaven plannen, geld besparen, doelen stellen en financiële zorgen aanpakken.



Als je kinderen jonger zijn, hebben ze waarschijnlijk geen vast inkomen, maar je kunt ze toch helpen met het oefenen van budgetteren met zakgeld of cadeaus van familieleden of vrienden. Houd het simpel: leer ze het geld dat ze ontvangen bij te houden en dit te verdelen in categorieën voor nu uitgeven en later uitgeven.



Als je je kinderen later helpt een budget voor volwassenen samen te stellen, moet je deze categorieën uitbreiden om uitgaven zoals huisvestingskosten en boodschappen bij te houden. Meet vervolgens deze categorieën tegen hun totale maandinkomen. Idealiter zou er meer geld moeten binnenkomen dan uitgaan. Dit proces kan helpen bij het identificeren van must-have versus want-to-have-aankopen, terwijl de nadruk wordt gelegd op gebieden waarop moet worden bezuinigd of waar ruimte kan worden bespaard.

Spaar regelmatig en consistent

Door consistente, automatische bijdragen aan een spaarrekening te doen, kun je een mentaliteit creëren die waardevol zal zijn naarmate je kinderen ouder worden.



Het is nooit te vroeg om een spaarrekening te openen. Ook als je kinderen nog geen rekeningen of financiële verplichtingen hebben, leer ze dan een deel van het geld uit hun zakgeld of zelfs cadeautjes van familie of vrienden opzij te zetten. Kinderen al vroeg leren sparen, zelfs voor een kleine aankoop , kan hen helpen om in de loop van de tijd een consistente spaargewoonte te ontwikkelen.

Maak een financiële checklist

Jongvolwassenen hebben aan het einde van hun laatste semester op school veel aan hun hoofd. Nu ze de overstap maken van het studentenleven naar de werkende wereld, is een manier om hen te helpen op koers te blijven het opstellen van een checklist met dingen die ze moeten doen voordat ze afstuderen en aan hun baan beginnen.



Deze lijst kan bestaan uit het opstellen van een budgetterings- en trackingstrategie, het openen van een spaarrekening om geld opzij te zetten van toekomstige loonstrookjes of het inchecken bij een financieel planner om de transities te bespreken en wat er gaat komen.



Als je nu de tijd neemt om je kinderen sterke financiële gewoonten aan te leren, kunnen ze levenslange financiële vaardigheden ontwikkelen en zich voorbereiden op hun volgende avontuur. De gezonde gewoonten die ze vandaag opbouwen, kunnen hen helpen om ze naar morgen en daarna te brengen.

Financiële lessen voor elke leeftijd

Van de kleuterschool tot de universiteit, elke schoolfase is bedoeld om kinderen voor te bereiden op levenslang succes, maar leren over financiën is een gebied dat op de lange termijn vooral impact kan hebben op kinderen.

Overweeg deze manieren waarop kinderen tijdens hun kindertijd over geld kunnen leren:

Basisschool – Concentreer je op de basis, zoals het bewaren van kleingeld en plannen hoe je dit gaat uitgeven. Als kinderen fundamentele wiskunde beginnen te leren, kun je ze kennis laten maken met het concept van het maken van een bestedingsplan. Pas deze lessen toe op speelgoed of dingen die ze willen hebben en leer ze geld opzij te zetten totdat ze genoeg hebben om het speelgoed van hun dromen te kopen.



Als ze wat ouder zijn kunnen deze vroege wiskundige lessen rond uitgaven kunnen worden uitgebreid tot besluitvorming in het echte leven en het creëren van budgetten, inclusief waar rekening mee moet worden gehouden en wat overwogen moet worden alvorens een aankoop te doen. Als ze met hun vrienden naar de stad gaan, benadrukken ze het denkproces dat betrokken is bij het uitgeven voordat ze impulsaankopen doen.



Middelbare school – Nu de volwassenheid dichterbij komt, is het de moeite waard om de grondbeginselen van kredietscores, creditcards, beleggen, sparen voor hun pensioen, eigenwoningbezit en meer te onderzoeken, zodat tieners na hun afstuderen deze lessen in de praktijk kunnen gaan brengen. Middelbare scholieren zouden zich ook moeten verdiepen in studieleningen, aangezien schulden vaak een realiteit worden voor degenen die naar de universiteit gaan, en het begrijpen van de feiten kan hen helpen beter geïnformeerde keuzes te maken.

Bonustip: als je middelbare scholieren een baan hebben, ook al is het maar een deeltijdbaan, kan het nuttig zijn om over belastingen te praten en hoe je kunt omgaan met het ontvangen van een consistent inkomen. Het kan hen begeleiden bij het creëren van evenwichtige en nauwkeurige begrotingen in de toekomst.