Flessen hygiënisch klaarmaken voor je baby: Praktische tips

Het poeder voor flesmelk (technische term: zuigelingenvoeding of opvolgzuigelingenvoeding) wordt geproduceerd onder strikte hygiënische omstandigheden. Toch is het mogelijk dat er tijdens de productie of bij de thuisbereiding, bijvoorbeeld via lepels, spenen of babyflessen, bacteriën in de melk terechtkomen. Infecties met ziekteverwekkende ziektekiemen komen zelden voor, maar zijn wel mogelijk. Om ervoor te zorgen dat het kind niet besmet raakt met ziektekiemen, is een frisse, hygiënische voorbereiding van de flessen voor je baby thuis belangrijk.

We bevelen in het eerste levensjaar het volgende aan:

Maak de babyfles altijd vers klaar voor de maaltijd.

Gooi eventuele restjes die niet gedronken zijn meteen weg.

Maak flessen en spenen na gebruik direct grondig schoon met heet water en afwasmiddel of in de vaatwasser op 65 °C. Het koken (steriliseren) van flessen en siliconen spenen is in particuliere huishoudens niet nodig. Voor rubberen spenen die na verloop van tijd poreus worden, wordt af en toe koken of regelmatige vervanging aanbevolen. Houd gewassen flessen en spenen na het reinigen altijd droog.

Gebruik voor de bereiding vers drinkwater. Laat hiervoor het kraanwater weglopen totdat het koud uit de kraan stroomt en verwarm het vervolgens. Als je het zeker wilt weten, kun je het water de eerste levensweken of -maanden eerst koken en daarna laten afkoelen tot 30 tot 40 °C.

De temperatuur voor het schudden van het poeder moet lauw zijn en maximaal 40 °C, zodat de baby zich niet kan verbranden.

Wat is belangrijk aan water

Vers kraanwater is meestal ideaal voor het bereiden van flessen. Slechts in uitzonderlijke gevallen is de drinkwaterkwaliteit niet voldoende, bijvoorbeeld bij loden leidingen, die in oudere huizen zelden voorkomen. Als de kwaliteit onduidelijk is, kun je beter verpakt, plat water gebruiken met het opschrift “Geschikt voor het bereiden van babyvoeding”.



Waterfilters worden over het algemeen niet aanbevolen omdat ze een hoog risico op besmetting met zich meebrengen.

Neem de basishygiëneregels in acht

Ter bescherming tegen infecties is het altijd belangrijk om de basishygiëneregels te volgen. Dit geldt vooral bij het bereiden van babyvoeding. Voordat jij begint, was je altijd je handen grondig met zeep onder warm stromend water. Het is ook belangrijk om ze daarna goed te drogen. Bewaar geopende verpakkingen met voedsel in poedervorm altijd goed gesloten, droog en beschermd tegen hitte.