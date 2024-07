Meer flexibiliteit met een traplift in huis

Laatst geüpdatet op juli 25, 2024 by Redactie

Als je slecht kunt lopen en daardoor moeite hebt met de trap in huis of zelfs helemaal geen trap meer kunt lopen, dan is een traplift een welkome toevoeging aan je woning. Met een traplift blijft het namelijk mogelijk om zelfstandig thuis te kunnen wonen en hoef je niet te verhuizen naar een woning die gelijkvloers is of naar een tehuis als je al wat ouder bent. Een traplift wordt vaak geassocieerd met een ouderwets en soms ietwat lomp apparaat dat heel aanwezig aan de trap vast zit. Dat is natuurlijk een beetje een gedateerd beeld. Je kunt een traplift namelijk in allerlei modellen en van verschillende merken verkrijgen, waarbij er altijd een traplift zit die aansluit bij jouw wensen en bij je interieur.

Het verschil tussen nieuw en tweedehands

Je kunt tegenwoordig van alles tweedehands krijgen. Dat heeft er onder andere mee te maken dat steeds meer mensen duurzame keuzes willen maken wanneer ze iets nieuws in huis halen. Iets nieuws hoeft niet per se te betekenen dat het ongebruikt is. Je kunt namelijk ook kiezen voor een tweedehands traplift, die van binnen helemaal nieuws is en toch al eens is gebruikt. Tweedehands trapliften worden eerst volledig gecontroleerd op slijtage en defecten. Als een onderdeel versleten is, wordt deze vervangen met een nieuw onderdeel. Je kunt dus met een gerust hart een tweedehands traplift in huis laten plaatsen. Traplift prijzen kunnen behoorlijk uiteenlopen. Een tweedehands model drukt de kosten van een traplift aanzienlijk. Als je de kosten nog iets verder wilt drukken, kun je een traplift ook huren. Je betaalt dan wel de installatiekosten, maar vervolgens betaal je alleen voor de maanden dat de traplift in huis geplaatst is. Als je verwacht op een gegeven moment weer trap te kunnen lopen, kan dit een hoop geld schelen. De traplift wordt na opzegging dan gewoon weer opgehaald.

De verschillende modellen en merken

Je hebt trapliften in allerlei soorten en maten. Voor elke woning is er dus wel een traplift op maat te verkrijgen. Het is natuurlijk makkelijk om een traplift te plaatsen op een kaarsrechte trap zonder onderbrekingen, maar het is ook goed mogelijk om een traplift te plaatsen op een kromme trap die ook nog onderbroken wordt. Daarnaast is het mogelijk om een traplift te laten plaatsen als je in een rolstoel zit en deze thuis ook gebruikt. Dan kun je kiezen voor een model waarbij de rolstoel op een plateau komt te staan. Hier moet natuurlijk genoeg ruimte voor zijn. Als je twijfelt over de afmetingen of het passende model bij jouw wensen en interieur, kun je je laten adviseren door de leverancier. De leverancier kan ook op bezoek komen om de afmetingen van de trap op te nemen. Zo weet je zeker dat je goed zit. Natuurlijk zijn er ook trapliften van verschillende merken en leveranciers te krijgen. Voor meer informatie kun je terecht op https://www.smienktrapliften.nl/.