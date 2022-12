Flirtetiquette voor het kerstfeest: vijf do’s & don’ts

Tijdens de borrels en feestjes tijdens de feestdagen op het werk vloeit de drank vaak rijkelijk, en flirten is dan ook geen uitzondering. Geen wonder, aangezien er een goede kans is voor informele, afdelingsoverschrijdende contacten buiten het dagelijkse kantoorleven. Maar pas op, flirten tussen collega’s is niet zonder gevaren. We geven tips hoe het kan werken en waar je op moet letten.

1. Durf de eerste stap te zetten

Dit is de perfecte gelegenheid om te praten met de sympathieke collega die anders alleen van ver wordt gezien: wat in het dagelijkse kantoorleven moeilijk lijkt omdat er zelden een ongeremde stemming is, wordt mogelijk op een onstuimig kerstfeest.

2. Gebruik uitgangspunten

Het grote voordeel van een leuke flirt onder collega’s: Je hebt een uitgangspunt! Tip: Praat eerst over zakelijke zaken, bijvoorbeeld de nieuwe grote bestelling of iets banaals als het kantinevoedsel, en schakel later over naar het privé-niveau.

3. Weersta alcoholische verleidingen

Een gin bruist hier, een slokje wijn daar – en het spraakcentrum stopt en alle remmingen vallen weg. Drink in het algemeen alleen voldoende om jezelf onder controle te houden en gebruik tussendoor alcoholvrije dranken.

4. Blijf weg van de baas

Degenen die te ver zijn gegaan met superieuren, branden meestal hun vingers. Achteraf gezien is het enige dat helpt, duidelijke woorden die de misstap en het vooruitzicht om in de toekomst alleen beperkt te blijven tot professionele dingen.

5. Roddel niet

Wat je ook doet, onthoud dat je de volgende ochtend weer op kantoor bent. Zo’n dag kan een marteling worden als je met een rood hoofd terugdenkt aan wat je de vorige avond hebt gezegd.