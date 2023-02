Flirthallen: Ready to mingle? 11 & 14 februari in Foodhallen Amsterdam, Rotterdam en Den Haag

Laatst geüpdatet op januari 30, 2023 by Redactie

De tijd van het jaar dat Foodhallen het lot een flinke hand helpt is weer daar: ook dit jaar worden Foodhallen Amsterdam, Rotterdam en Den Haag op 11 en 14 februari weer omgetoverd tot Flirthallen.

Ready to mingle?

Grijp op 11 februari je kans tijdens het pre-Valentine’s Flirt Fest: Cupido deelt met liefde een shot-to-the-heart uit aan de gelukkige. Scoort cupido voor jou deze avond een date, dan zit je wellicht de 14e met je verovering aan een all-inclusive, all-romantic Flirthallen diner voor 2, op kosten van de zaak. Ook stille genieters kunnen rekenen op een ‘wingman’: hang een one-liner in de boom en maak kans op een romantisch borrelpakket. Meer een competitief typje – the floor is yours dus waag je aan een dans-battle op de beats van DJ Matchmaker.

Niet gescoord, even goede vrienden: er is genoeg fuel om je verdriet mee weg te drinken. Overigens is het niet geheel een vrijgezellenfeestje. Ook als je op zoek bent naar nieuwe maten, weet je wat je te doen staat: samen shotten (en winnen)!

Love at first bite

Liefde gaat immers door de maag dus daar gaan we weer: ook dit jaar geeft Foodhallen vijf geheel verzorgde diners voor twee weg: een 5-gangen candlelight Valentijnsmenu met booze- pairing in het epicentrum van eten en liefde, op de dag van de liefde, 14 februari. Er worden twee winnaars ‘getrokken’ tijdens bovenstaande pre-party op 11 februari en drie winnaars worden via instagram gekozen – digitaal meedoen kan vanaf 23 januari. Kortom, liefde overwint alles.