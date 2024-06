Flitspaal gespot: Twee derde van de Nederlanders past rijgedrag aan

Laatst geüpdatet op juni 4, 2024 by Redactie

Herken je dat? Dat je vlak voor een flitspaal vol op de rem trapt? Je bent niet de enige; 62 procent van de Nederlanders past hun rijgedrag aan zodra ze een flitspaal of verkeerscamera zien, blijkt uit onderzoek van Axis Communications. Dit roept de vraag op: zorgen meer verkeerscamera’s voor beter rijgedrag en minder verkeersongelukken?



Jongeren tussen 18 en 34 jaar (68%) en vrouwen (65%) passen hun rijgedrag iets vaker aan dan mannen (60%). Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat we ons rijgedrag ook aanpassen als er mensen meerijden: bijna een derde van de Nederlanders (29%) houdt zich namelijk beter aan de verkeersregels wanneer er passagiers in de auto zitten. In dit geval zijn het vooral mannen (30%) en jongeren (39%) die hun rijgedrag aanpassen.

Beïnvloeden menselijk gedrag

Driekwart van de Nederlanders gelooft dat de aanwezigheid van zichtbare beveiligingscamera’s de verkeersveiligheid zou verbeteren. “De aanwezigheid van camera’s heeft over het algemeen een positieve invloed op het menselijk gedrag”, vertelt Jan-Bart Mul, Manager Engineering and Training Middle Europe bij Axis Communications. “Zo merken politieagenten op dat draagbare camera’s of bodycams effectief zijn in het ontmoedigen van slecht gedrag en het positief beïnvloeden van de acties van zowel het publiek als de cameradragers. Meer camera’s in het verkeer kunnen hetzelfde effect hebben en zorgen voor een veiligere verkeerssituatie voor iedereen.”

Geen bezwaar tegen verkeerscamera’s

Verkeerscamera’s worden ingezet om de verkeersdoorstroming te verbeteren en ervoor te zorgen dat verkeersregels worden nageleefd. Maar liefst 71 procent van de Nederlanders heeft hier geen bezwaar tegen en is ervan overtuigd dat de beelden op een verantwoorde manier worden gebruikt. Bovendien vindt twee derde van de Nederlanders het prima dat er data van weggebruikers wordt verzameld, zolang dit resulteert in minder files.

Verkeersveiligheid verbeteren

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat er jaarlijks bijna 700 mensen om het leven komen door een verkeersongeval. Mul: “We moeten beseffen dat ons gedrag nog steeds een belangrijke oorzaak is van ernstige en dodelijke verkeersongevallen, naast bijvoorbeeld onoverzichtelijke kruispunten of gevaarlijke verkeerssituaties. Steden en gemeenten kunnen aansturen op veiliger rijgedrag van bestuurders door camera’s zichtbaar in het straatbeeld te plaatsen. Daarnaast moeten ze er ook voor zorgen dat er voldoende aandacht wordt besteed aan veilig rijden tijdens rijopleidingen om verantwoord rijgedrag te bevorderen.”