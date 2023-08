Foamie Skin: plasticvrije Huidverzorging met Geconcentreerde Ingrediënten

Laatst geüpdatet op augustus 21, 2023 by Redactie

Dure potjes en plastic flessen voor je skincare? Dat is verleden tijd met de lancering van de nieuwste categorie: Foamie Skin. Een solid skincare lijn met verzorgings-en reinigingsproducten vol met sterk geconcentreerde en effectieve ingrediënten en minder dan één procent water. En 100% plasticvrij. De producten transformeren hun textuur bij contact met de huid of een beetje water. Door de warmte van de huid of een beetje vocht smelten de ingrediënten – zo kan de huid de werkstoffen nóg beter opnemen. Het resultaat? Een glowy skin én een stapje dichterbij een plastic-vrije wereld.

De collectie

HYDRO INTENSE | €19.95

Hydrateert en versterkt de huidbarrière tot 48 uur lang.

• Met ceramiden en squalaan, fungeren als huid identieke ingrediënten, versterken de huidbarrière, en voor een moisture boost

• Hydrateert de huid 84% meer na 24 uur

ENERGY GLOW | €19.95

Vitaliseert de vermoeide huid en laat het stralen.

• Met vitamine C, beschermt tegen vrije radicalen, ondersteunt de huideigen collageenproductie voor een verbeterde huidelasticiteit, en voorkomt zo ouderdomsvlekken

• Kurkuma-wortelextract revitaliseert en zorgt voor een egale teint

AGE PROTECT | €19.95

Beschermt de huid tegen vroegtijdige veroudering.

• SPF 30

• Met bakuchiol, bevordert de collageenproductie

• Bosbessenzaadolie, ondersteunt de huid

• Ondersteunt de huidbarrière

NIGHT RECOVERY | €19.95

Voor een gerevitaliseerde huid terwijl je slaapt.

• Met 3-voudige algencomplex, verbetert de elasticiteit van de huid en beschermt de huid tegen vrije radicalen

• Fytosfingosine, combinatie met salicylzuur (BHA) vermindert droge rimpels en laat de huid er gladder uitzien

• Klinisch bewezen werkzaamheid: Verbeterde huidskleur bij 79% van de testers in 28 dagen



POWDER TO MILK | €14.95

Poeder-naar-melk formule voor zachte gezichtsreiniging.

• Verandert in een melkachtige textuur in combinatie met water

• Kokosnootextracten voeden de huid en maken haar zacht en soepel

• Om te gebruiken: doe het poeder in de handpalmen en voeg een paar druppels water toe tot het melkachtig wordt

MAKEUP REMOVING BALM MAGIC CLEANSE | €12.95

De Foamie Magic Cleanse Make-Up Remover Balm voor het gezicht, de ogen en lippen verandert in een zijdezachte olie die zonder residu met water kan worden afgespoeld. Het verwijdert al je (waterproof)-makeup zonder vettig aan te voelen. De formule met kalmerende sesamolie ondersteunt de huidbarrière met zijn rijke vetzuren.

Foamie producten zijn o.a. te koop bij Bol.com.