Foodfestival Lepeltje Lepeltje 2023

Het culturele foodfestival Lepeltje Lepeltje keert dit jaar terug in maar liefst zeven steden en is er klaar voor een berg schitterende weekenden. Het nieuwe seizoen gaat gepaard met nieuwe ontwikkelingen: Eindhoven maakt een debuut in het Hemelvaartsweekend, Apeldoorn maakt na drie jaar afwezigheid een rentree in het Pinksterweekend en de locatie van Zwolle is veranderd. Daarnaast nestelt Lepeltje Lepeltje Dordrecht zich dit jaar in het Wantijpark wegens de vernieuwing van het Weizigtpark.



De planning staat vol en vast: de stoet trapt af in Eindhoven en Dordrecht en vervolgt de route naar Amersfoort, Apeldoorn, Maastricht, Zwolle en Utrecht. Bezoekers worden ondergedompeld in een diversiteit aan gerechten, wereldse muziek én kan er rondgesnuffeld worden tussen het wervelende marktaanbod. Ook voor de kids is er onstuimig vermaak, met in elke stad een kinderprogramma. Het festival is zoals altijd gratis toegankelijk voor iedereen.

Lees ook: Tips voor een dagje uit met vriendinnen

Agenda Lepeltje Lepeltje 2023

Lepeltje Lepeltje Dordrecht (Hemelvaart)

18 mei t/m 20 mei – Wantijpark



Lepeltje Lepeltje Eindhoven (Hemelvaart)

18 mei t/m 21 mei – Anne Frankplantsoen



Lepeltje Lepeltje Amersfoort (Pinksteren)

26 mei t/m 29 mei – Burgemeester Brouwerplantsoen



Lepeltje Lepeltje Apeldoorn (Pinksteren)

27 mei t/m 29 mei – Beekpark



Lepeltje Lepeltje Maastricht

9 juni t/m 11 juni – Stadspark, Tapijnkazerne



Lepeltje Lepeltje Zwolle

15 juni t/m 18 juni – Park de Wezenlanden



Lepeltje Lepeltje Utrecht

23 juni t/m 25 juni – Park Lepelenburg



Gratis toegankelijk voor iedereen

Meer informatie: lepeltje-lepeltje.com

Beeld: Niels de Vries