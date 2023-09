Laatst geüpdatet op september 25, 2023 by Redactie

Foodmarkt DE FAM heeft onlangs haar deuren geopend in Den Bosch. De eerste originele foodmarkt van de Zuiderse hoofdstad heeft even op zich laten wachten, maar ‘dan heb je ook wat’. Met de opening van het nieuwe concept, heeft Den Bosch er een topper van een hotspot bij. De urban uitstraling, A-locatie en het uiteenlopende aanbod aan food concepten maken deze gloednieuwe spot de parel van de stad.

Foodmarkt met een Brabants tintje

Eigenaresse Stephanie Schulte weet precies hoe ze het foodmarkt concept een Brabants sausje moet geven. Geen ellenlange, ongezellige tafels en piepers voor je eten, maar eclectische neon signs, knusse eethoekjes én gastvrij personeel. Logisch, want met twee succesvolle horecazaken op haar naam weet Stephanie precies hoe ze etend Den Bosch blij moet maken. Aan de Korenbrugstraat bouwde ze een geheel nieuw concept: een foodmarkt mét gastheerschap en oer-Brabantse gezelligheid.

Fotografie door De Vaste Clique

Kleurrijk en hip interieur

Toen het pand van de voormalige fietsenwinkel Kemps vrijkwam, wist Stephanie met haar ondernemersmentaliteit meteen wat haar te doen stond. Ze greep haar kans, startte een crowdfunding en nu, een verbouwing later, is daar Foodmarkt DE FAM. Wie binnenloopt, zal zich verbazen over een bijzonder kleurrijk interieur. Iets wat tussen de traditioneel bruine kroegen in de Uilenburg direct in het oog springt. De graffiti op de muur, urban jungle aan planten en kleurrijke eyecatchers zorgen voor een überhip en fotogeniek geheel.

Fotografie door De Vaste Clique

Culinair de wereld rond

Niet alleen de overvloed aan kleuren maakt dit concept uniek. Ook het ruime aanbod aan keukens dat zich in de foodmarkt heeft gevestigd, maakt dat tout Brabant er aan wil schuiven. Met de zes verschillende keukens wordt het mogelijk om in een avond een culinair rondje om de wereld te maken of juist die specifieke keuken uit te kiezen waar jouw foodhart ligt. Zo kunnen bezoekers genieten van Mexicaans tot Aziatisch en van fish en seafood tot grill & burgers. En bij al die verschillende concepten kijk je zó de keuken in voor een extra stukje beleving.

Fotografie door De Vaste Clique

Connectie tussen gast en personeel

Die verscheidenheid aan keukens is precies wat Foodmarkt DE FAM the place to be voor iedereen maakt. Van ’s ochtends tot ’s avonds is het de ideale plek om neer te strijken voor datgeen waar je zelf zin in hebt. Of het nu een uitgebreid ontbijt met het gezin is, een snelle lunch met collega’s of een eindeloos Bourgondische borrel met vrienden: Foodmarkt DE FAM has it all, maar wél op z’n Brabants. Zo is er in alle details gedacht aan gezelligheid en gastheerschap. Anders dan men dat gewend is van foodmarkets, wordt iedereen hier vriendelijk aan tafel bediend en is er voor elk gezelschap wel een lekker plekje te vinden aan een van de vele knusse tafels.

Foodmarkt DE FAM

Korenbrugstraat 9, Den Bosch

Openingstijden: Di t/m Zo 08:30 – 22:00

Website: www.foodmarktdefam.nl

Fotografie door De Vaste Clique