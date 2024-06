Foodtrend Brinner: ontbijt voor diner

Laatst geüpdatet op juni 26, 2024 by Redactie

In de VS bieden veel restaurants al lange tijd typische ontbijtmaaltijden aan, 24 uur per dag. Zo kunnen uitslapers ook genieten van populaire klassiekers als pannenkoeken, omeletten en wafels. Dit ontwikkelde zich in de loop van de tijd tot de foodtrend ‘Brinner’ („Breakfast for Dinner“), en het verspreidde zich wereldwijd via sociale media.



Het mixen van dagelijkse maaltijden is geen nieuwe ontwikkeling. De bekendste is waarschijnlijk brunch, een woord dat is samengesteld uit ‘ontbijt’ en ‘lunch’ (lunch). Bij “Brinner” worden ontbijtgerechten op een ongewoon laat uur geserveerd en vaak gecombineerd met hartige ingrediënten. Dit is perfect voor iedereen die anders geen tijd of trek heeft in een stevig ontbijt.

Inspiratie voor Brinner gerechten

Als je vrienden en familie uitnodigt voor “Brinner”, kun je allerlei eiergerechten met broodjes en croissants serveren. Er komen omeletten met groene pesto, gepocheerde eieren in een pastanest of wentelteefjes met vers fruit op tafel. Een heerlijke maaltijd die overblijft is een frittata: laat de gesneden groenten kort aanfruiten en vul ze met eieren, kaas, champignons en kruiden in een ovenschaal en bak ze in de oven goudbruin. Een groene salade past er goed bij.



Of wat dacht je van “ontbijtburrito’s”? De wraps zijn hartig gevuld met roerei, geroosterde aardappelen, spek en kaas en geserveerd met een pittige salsa. Volkorenwafels en muffins kunnen harteloos worden bereid met verse kruiden, feta en/of (gekookte) ham. Bij Brinner worden pannenkoeken vaak gevuld met hartige mediterrane groenten. Pompoen of wortels zijn ook erg lekker in het deeg, dat wordt verfijnd met kaneel en een beetje ahornsiroop.



Probeer ook eens een ontbijtpizza voor het diner. Om dit te doen, wordt het gistdeeg tot balletjes gevormd en tot kleine pizza’s uitgerold. Beleg met mozzarella en zongedroogde tomaten en klop er een ei bovenop. Bak in de oven en garneer met rucola. Er zijn ook fruitige versies met havervlokken, verse bessen, noten en yoghurt.

Gerechten uit verschillende landen

Gerechten uit verschillende landen zijn een culinaire verrijking voor de Brinner. Dit kan een typisch Engels ontbijt zijn met spek, gebakken bonen, worstjes, eieren en toast. Ramen– of udonsoep uit Japan of Shakshuka uit Israël zijn erg lekker. Kortom: alles wat lekker smaakt en je maag vult, mag op het Brinnerbuffet.