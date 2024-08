Foodtrend ‘swicy’: zoet en pittig in plaats van zoet en zuur

Laatst geüpdatet op augustus 15, 2024 by Redactie

Zoet en zuur was gisteren. Deze zomer is de foodtrend “swicy” via sociale media ook hier in de keukens gearriveerd. Zoete en kruidige smaakcomponenten worden gecombineerd, waarbij ingrediënten uit verschillende nationale keukens samenkomen.

Wat is swicy?

‘Swicy’ is een samenvoeging van ‘zoet’ en ‘pittig’. De zoetheid vormt een contrast met de sterke, kruidige tot vurige aroma’s, waarvan de kruidigheid mede te danken is aan de werkzame stof capsaïcine. Het irriteert de zenuwen die verantwoordelijk zijn voor de perceptie van pijn en hitte. Wij ervaren dit als scherpte en brandend.



Wat ongebruikelijk is voor het Europese gehemelte, maakt deel uit van het dagelijks leven in andere landen. Vooral in Azië worden zoete en kruidige smaken traditioneel gecombineerd – bijvoorbeeld in het Chinese 5-kruidenpoeder gemaakt van Szechuan-peper, kruidnagel, kaneel, steranijs en venkelzaad. Een ander voorbeeld is de Koreaanse chilipasta Gochujang, die wordt gebruikt voor zoete en pittige stoofschotels. In de VS creëren bekende voedingsmerken nu nieuwe zoete en pittige producten, zoals vurige aardbeienlimonade of gezoete tortillachips met chili.

Zelf thuis proberen

Als je de trend thuis wilt uitproberen, heb je bij het koken alleen een beetje fantasie nodig. Probeer bijvoorbeeld eens pittige Mexicaanse kruidensauzen (“chamoy”) met zoete popcorn, ijs en zoet fruit zoals bessen. Maar wees voorzichtig: omdat iedereen anders reageert op kruidigheid, moet je er voorzichtig mee omgaan en niet overdrijven, omdat te veel kruidige stoffen de maag en de slijmvliezen overmatig kunnen irriteren.

Pittige honing

Een pittige honing maak je snel: verwarm de honing met chilipepers en roer er wat appelciderazijn door. Eenmaal afgekoeld, verwijder je de peulen en gebruik je ze voor drankjes, gebak of als topping voor pizza en pannenkoeken. Ook een ‘swicy’ limonade is eenvoudig te bereiden: gember fijnmaken met chilipepers, een beetje suiker of honing en vers citroensap en minimaal een uur laten trekken. Vul aan met bruisend water en crushed ijs en geniet ervan.