Formule 1 fans opgelet: hier beleef je de ultieme pitstop ervaring

Minder dan twintig procent van de Formule 1 fans is de afgelopen vijf jaar op een Grand Prix geweest, nog minder hebben ooit een Formule 1-auto van dichtbij gezien en slechts een selecte groep ervaart ooit de ware passie van de pitbox – het kloppende hart van de Formule 1. Daar moet verandering in komen, vindt Peroni Nastro Azzurro 0.0%. Het premium Italiaanse biermerk brengt fans dichter bij de wereld van Formule 1 dan ze ooit geweest zijn samen met het Aston Martin Formule 1 Team. Namelijk met ‘IL PITSTOP’, een activatie die alle zintuigen prikkelt. De ervaring is gratis te bezoeken in de Westfield Mall of The Netherlands van 1 t/m 4 september 2022.

Zien, horen, ruiken, voelen, proeven

Volgend weekend opent Peroni Nastro Azzurro 0.0% de deuren van de Il Pitstop experience voor Nederlandse fans in de Westfield Mall of The Netherlands. Gasten krijgen de mogelijkheid een replica van de Aston Martin Formule 1 Team auto van dichtbij te bekijken en kunnen meedoen aan een spannende pit stop challenge, waarin een echte band zo snel mogelijk moet worden verwisseld. Een soundscape-ervaring maakt het geluid van de Aston Martin Formule 1 Team auto die IL PITSTOP binnenrijdt en zelfs de geur van het rubber is aanwezig. Dit alles geeft het gevoel alsof je even écht in de team garage staat. Om de ervaring compleet te maken, kunnen bezoekers tegelijkertijd de nieuwe Peroni Nastro Azzurro 0.0% proeven. Het bier heeft dezelfde verfrissende Italiaanse smaak als Peroni Nastro Azzurro maar dan met 0.0% alcohol.

Een toegankelijke Formule 1 ervaring, met 0.0% alcohol

Yara Pelzer, Group Brand Manager International Brands bij Grolsch vertelt: “Nederland bestaat uit veel Formule 1 fans, en toch krijgen maar weinig mensen de kans om daadwerkelijk een race, laat staan een pitstop, van dichtbij te bekijken. Met IL PITSTOP brengen we het Aston Martin Formule 1 Team zo dicht mogelijk naar hen toe, terwijl ze genieten van de verfrissende Italiaanse smaak van Peroni Nastro Azzurro 0.0%.”



Sebastian Vettel, coureur van het Aston Martin Aramco Cognizant Formule 1 Team over de activatie: “IL PITSTOP is de perfecte gelegenheid voor fans om op te gaan in mijn favoriete sport onder het genot van een alcoholvrij biertje. Daarnaast stimuleert de activatie een open gesprek over het drinken van minder alcohol en de positieve invloed die dit heeft op onze mentale en fysieke gezondheid.”

De custom mobiele, multisensoriële activatie reisde al langs acht Europese steden, waaronder Londen en Boedapest (voor de Grand Prix van Groot-Brittannië en Hongarije) en andere grote steden zoals Belfast, Manchester, Birmingham, Gdansk, Gotenburg en Berlijn. Na Leidschendam (voor de Grand Prix van Nederland) staat Milaan (voor de Grand Prix van Monza) en Boekarest op de planning.

Het IL PITSTOP TOUR SCHEMA:

Donderdag 16 – Zondag 19 juni – Belfast

Vrijdag 24 – Zaterdag 25 juni – Manchester

Maandag 27 – Dinsdag 28 juni – Birmingham

Donderdag 30 juni – Zondag 3 juli – Londen

Dinsdag 26 – Zondag 31 juli – Boedapest

Woensdag 3 augustus – Zondag 7 augustus – Gdansk

Donderdag 11 – Zaterdag 13 augustus – Göteborg

Donderdag 18 – Maandag 22 augustus – Berlijn

Donderdag 1 september – Zondag 4 september – Leidschendam

Woensdag 7 – Maandag 12 september – Milaan

Zaterdag 17 – Zondag 25 september – Boekarest