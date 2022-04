Formule 1 seizoen staat voor de deur!

Je knippert drie keer met je ogen en de maanden vliegen voorbij. Voor je het weet is er een kwartaal voorbij en staan Verstappen en Hamilton weer aan de startlijn van de eerste Formule 1 race van 2022; Bahrein here we come! Is jouw vriend nou helemaal gek van de racende sport maar ben je zelf nog niet helemaal overgehaald? Tijd om daar verandering in te brengen! Ook voor vrouwen is de sport hartstikke leuk om te bekijken; kom samen met een groep vrienden en klets wat weg tijdens een lekkere borrel. De spanning om de winst is om te snijden en vergeet daarnaast de looks van sommige coureurs niet wanneer ze de helm af zetten! Heb je besloten het roer om te gooien en wil je jouw partner graag verrassen met interesse in het Formule 1 seizoen? Lees snel wat tips met ons mee!

Algemene informatie

Om mee te beginnen is het natuurlijk van belang dat je het een en ander van de autosport weet. Misschien nog wel het belangrijkste; Formule 1 draait om twintig coureurs die onderverdeeld in 10 teams strijden om de beste coureur van de wereld te worden. Deze strijd vond afgelopen jaar plaats tussen Max Verstappen (team: Red Bull) en Lewis Hamilton (team: Mercedes). Zoals je misschien bekend is, is Verstappen er uiteindelijk met het wereldkampioenschap vandoor gegaan!

Extra info!

Oké, met de algemene kennis kom je misschien een eindje, maar tijdens de race zullen de Formule 1 termen je om de oren vliegen. De woorden ‘race pace’ (de snelheid van een coureur), ‘overtake’ (wanneer een coureur de ander inhaalt) of ‘DRS’ (Drag Reduction System; speciale zone op het circuit wanneer de achtervleugel van de auto open mag klappen waardoor de snelheid van de racer wordt verhoogd) zullen niet ongebruikt blijken. Lees je van tevoren even goed in, zodat je tijdens de race kan meepraten over de termen en je niet totaal kennis-loos aan de race begint!

Maak je klaar voor een middagje racen

In Nederland gaat het bekijken van een race op de zondag vaak samen met een lekkere borrel en een aantal vrienden over de vloer! Wil je jouw vriend verrassen en laten zien dat je helemaal klaar bent voor het nieuwe Formule 1 seizoen? Begin dan zelf eens over de eerste race van het seizoen, nodig op eigen initiatief vrienden uit en laat zien dat je er zin in hebt! Verzorg lekkere happen en zet de drankjes koud. Wie weet, misschien zit er na de wedstrijd als bedankje nog wel wat spannends voor jou in, en zal de avond eindigen in een wilde nacht onder de lakens (tip: voor extra spanning in de slaapkamer komen seksspeeltjes goed van pas, zoals bijvoorbeeld deze fleshlight)!