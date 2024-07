3 fouten die sporters keer op keer maken na een blessure

Laatst geüpdatet op juli 9, 2024 by Redactie

Veel sporters maken na een blessure pauze fundamentele fouten die hun herstel belemmeren. In plaats van geleidelijk terug te keren naar de sport, hebben ze de neiging om te snel weer op volle snelheid te gaan. Dit leidt vaak tot tegenslagen, langere hersteltijden of zelfs nieuwe blessures.



Vooral na een lange pauze onderschatten veel mensen het belang van een aangepaste trainingsroutine – ze negeren de signalen van hun lichaam en stellen onrealistische trainingsdoelen, wat het genezingsproces in gevaar brengt. In dit artikel onthullen we de drie grootste fouten en waar je zeker op moet letten.

3 fouten op de terugweg naar de sport

1. De diagnose komt te laat

Lang vóór de daadwerkelijke behandeling ontstaat er een fundamentele fout, namelijk de uitgestelde diagnose. Tussen de eerste symptomen en de diagnose verstrijken vaak vele weken. De redenen hiervoor kunnen zijn dat sporters te laat medische hulp zoeken of simpelweg te laat een afspraak bij de dokter krijgen. Als gevolg hiervan krijgen de getroffenen onvoldoende voorbehandeling. Wanneer uiteindelijk de juiste diagnose wordt gesteld, kan het al te laat zijn voor effectieve therapie. Dit maakt het des te belangrijker dat sporters vroegtijdig actie ondernemen om een ​​snelle diagnose te bevorderen.

2. Sporters zien af ​​van therapie

Patiënten wordt vaak gevraagd een eigen financiële bijdrage aan de therapie te leveren. Velen besluiten dan echter om de therapie niet te doen, omdat het extra geld kost. In veel gevallen kunnen de gevolgen langdurige schade zijn die de atleet nauwelijks kan uitroeien. Je eigen gezondheid moet altijd voorop staan. Uitgaven aan therapeutische maatregelen moeten worden gezien als een investering in de persoonlijke gezondheid. Er zijn ook manieren om deze financiële lasten te verlichten, bijvoorbeeld door alternatieve financieringsmodellen of de mogelijkheid om in termijnen te betalen. Het is ook de moeite waard om met je zorgverzekeraar te praten over de vergoeding van de therapiekosten. Sommige zorgverzekeraars bieden aanvullende diensten aan die niet algemeen bekend zijn.

3. Er is geen begeleiding

Een andere veelgemaakte fout is dat sporters terugkeren naar hun sport zonder specifieke coördinatie en voorbereiding. Samenwerken met een sportarts voordat je de sportactiviteiten volledig hervat, is een groot voordeel. Sportartsen kunnen een gefundeerd oordeel geven over de herstelstatus na een blessure door middel van tests zoals het controleren van de spierkracht of coördinatie. Een overhaaste terugkeer naar het werk zonder eerst je fysieke conditie te beoordelen, is niet aan te raden. Daarnaast is een geleidelijke terugkeer naar de sport, op basis van medisch advies, cruciaal voor een succesvolle en duurzame terugkeer naar de gewenste sportprestaties.

Aanvullende tips voor een veilige terugkeer naar het sporten:

Amateursporters moeten regelmatig gecontroleerd worden om de voortgang te monitoren en het trainingsplan dienovereenkomstig aan te passen.

Opwarmen en afkoelen zijn belangrijke routines om het lichaam voor te bereiden op stress en om te regenereren na de training. Sporters moeten deze routines daarom altijd in hun sportsessie integreren om blessures te voorkomen.

Last but not least moet je altijd letten op de signalen van het lichaam en je training aanpassen of pauzeren als je pijn of ongemak voelt.