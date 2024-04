French Toast met aardbeien

French Toast (bij ons bekend als wentelteefjes) is een ontbijtgerecht gemaakt met dikke sneetjes brood die in eieren en melk zijn gedrenkt en vervolgens in een pan zijn afgebakken. Er zijn veel variaties op deze populaire ontbijttraktatie, en het komt over de gehele wereld voor. We hebben hier het recept French Toast met aardbeiden.

Bereidingstijd 10 minuten | Porties 6

Ingrediënten

6 eieren

100 ml melk

5 ml vanille-extract

1 snufje zout

5 g kaneel

1 ciabattabrood

50 g boter

Olijfolie

Voor serveren

Honing of ahornsiroop

Creme fraiche

Aardbeien

Bereiding

Meng eieren en melk.



Roer het vanille-extract, zout en kaneel erdoor en giet het in een platte schaal.



Snij de ciabatta in middeldikke plakjes.



Leg het brood in het eimengsel en laat het een minuut of twee weken, draai het dan om en laat het nog een minuut aan de andere kant weken.



Smelt een theelepel boter met een scheutje olijfolie in een pan op middelhoog vuur.



Zodra de boter begint te schuimen, voeg je een paar sneetjes van het geweekte brood toe en bak je het goudbruin en gekaramelliseerd. Draai het dan om en herhaal aan de andere kant.



Bak alle resterende geweekte plakjes op dezelfde manier.



Serveer onmiddellijk met een flinke klodder crème fraîche, wat honing en verse aardbeien.