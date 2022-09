Fruit of groente? vruchtgroenten!

Als je niet kunt kiezen tussen groenten en fruit, kies dan… vruchtgroenten! Maar wat is dat precies? Er zijn verschillende definities voor deze eetbare plantendelen. Als een botanicus wordt gevraagd, verwijst hij naar het betreffende deel van de plant: hij verstaat onder fruit de vrucht die ontstaat uit bestoven bloemen. Hij beschrijft alle planten als groenten waar andere delen zoals wortels of bladeren geschikt zijn voor consumptie. De voedseldefinitie daarentegen stelt dat groenten afkomstig zijn van eenjarige planten en groenten van vaste planten. Maar dat is niet alles in de definitie jungle! Andere verschillen, bijvoorbeeld van informele aard, hangen af ​​van de vraag of de vrucht al dan niet zoet smaakt of geschikt is voor rauwe consumptie. Een indicatie is dat alles wat plantaardig is dat gekookt moet worden voor consumptie, als groente wordt beschouwd. Maar zelfs dat gaat niet ver genoeg, want veel soorten groenten smaken net zo goed als rauwe groenten. Voor specifieke soorten is geen van deze definities echt eenduidig. Soms vallen ze in de ene categorie, soms in de andere. Om deze reden is voor hen de term vruchtgroente gekozen.

Welke soorten behoren tot de vruchtgroenten?

Vruchtgroenten zijn onder andere komkommers, tomaten, courgettes en paprika’s. De variëteit is groot, want elk van deze soorten heeft verschillende variëteiten, zoals komkommers en augurken.

Veelzijdig gebruik

Komkommers, tomaten, courgettes en paprika’s zijn zowel rauw als gekookt heerlijk. Vooral in de zomer zijn ze een welkome verfrissing in de vorm van een koude soep. Ook een koude komkommersoep met dille en zure room is snel te maken. Maar ook heet als soep, gestoofde groenten of gevuld met gehakt, de vruchtgroente uit de lokale teelt toont zijn ware veelzijdigheid. Een salsa van tomaat en komkommer past niet alleen bij toast en couscous, maar bij verschillende gerechten. Last but not least vormen groenten een belangrijk onderdeel van de dagelijkse voeding – samen met fruit zou het vijf porties per dag of 400 gram moeten zijn.