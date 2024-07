Fruit punch: gewoon verfrissend sprankelend

Laatst geüpdatet op juli 29, 2024 by Redactie

Een fruit punch is een verfrissend drankje voor het volgende tuinfeest, picknick op het platteland of een brunch met het gezin. Het smaakt ook zonder alcohol lekker en is gemakkelijk te bereiden.

Lees ook: Recept: Meloen & Prosecco Granita

Fruit punch bereiden

Om het te bereiden heb je niet veel ingrediënten nodig. Een sprankelende koolzuurhoudende drank is een must – bij voorkeur mineraalwater. Sommige recepten gebruiken ook ginger ale of limonade. De pittige component wordt meestal gemengd in een verhouding van 2:1 met vruchtensap of fruitige thee zoals rozenbottelthee. Afhankelijk van je smaak kun je ook zwarte thee, pepermunt of hibiscusthee gebruiken.



Als inleg worden verse bessen, perziken en meloenen, maar ook appels, kiwi’s en mango’s gebruikt. Citrusvruchten zoals citroen, limoen en sinaasappel zien er prachtig uit als ze in plakjes worden gesneden en op de punch drijven. Gebruik onbehandeld fruit, zoals biologische producten. Ook bloemen die als eetbaar zijn aangemerkt, zoals jasmijn, rozen en lavendel, zijn blikvangers en bieden afwisseling. Verse kruiden zoals basilicum, maar ook specerijen zoals gember zorgen voor extra aroma’s.



Alle ingrediënten moeten goed gekoeld zijn. Laat het gehakte fruit minimaal twee tot drie uur in sap of thee trekken, bij voorkeur afgedekt en een nacht in de koelkast laten staan. Kort voor het serveren wordt koud mineraalwater toegevoegd. De punch wordt geserveerd in een bolvormig glazen of keramieken vat met bijpassende glazen. Om ervoor te zorgen dat het zomerse drankje op het buffet langer koud blijft, kan bevroren vruchtensap worden bijgevuld in ijsblokjesbakjes. Dit heeft als voordeel dat de punch niet verwatert.

Lees ook: Verfrissende zomerdrankjes? Peruaanse Pisco Sour verovert de wereld

Welk fruit in de fruit punch?

Watermeloen is perfect voor een zomerse punch, omdat het een hoog watergehalte heeft en erg verfrissend smaakt. Voor een eenvoudig recept worden kleine balletjes uit de pulp gesneden, overgoten met ijskoude druivensapspritzer en verfijnd met limoensap en citroenmelisse. Of wat dacht je van een aardbeienpunch met sinaasappelsap, mineraalwater en verse muntblaadjes? Een sinaasappelpunch kan worden gemaakt met ginger ale en op smaak worden gebracht met rozemarijn. En als je van Caipirinha houdt, kun je ook een alcoholvrije versie toveren met honingmeloen, limoen, verse munt, bruine suiker, limonade en veel ijs.