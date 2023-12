Future of flowers: dit zijn de bloementrends van 2024

Laatst geüpdatet op december 22, 2023 by Redactie

Nieuw jaar, nieuwe trends! Ook op het gebied van bloemen. Aan het ontwerpproces van de boeketten en andere floral gifts van bloomon gaat heel wat denkwerk vooraf. Er wordt gekeken naar de trends qua mode en interieur én wat er in de wereld gebeurt. Het resultaat? Verrassende boeketten vol bijzondere stelen die naadloos aansluiten bij de trends van het moment. Van bijzondere texturen tot nostalgische stijlen: Poul Brouwer, floral designer bij bloomon, vertelt welke bloementrends je in 2024 kunt verwachten.

Ode To Nature

Luchtige en weelderige bossen vol verfijnde (biologische) bloemen, kruidachtige stelen zoals dille en vooral niet te perfect gestyled. “Zoals de natuur het aan ons geeft, is het goed”, aldus Poul. “We willen terug naar de roots en kiezen bewust voor producten – dus ook bloemen – waar we ons beter bij voelen.” Deze trend sluit naadloos aan op bloomon’s succesvolle Bio-bossen én de speelse stijl van de Pixie, Original en Deluxe boeketten.

Atelier en Deluxe

Meaningful Earth

Hout, rotan en steensoorten met een ruwe finish vieren hoogtij in Nederlandse interieurs. In 2024 zal je deze trend ook terugzien in de bossen van bloomon. “Texturen die uitnodigen tot aanraken, natuurlijke materialen en warme tinten zoals diepbruin, bordeaux en beige passen perfect binnen de Meaningful Earth trend. In 2024 maken fluweelzachte kangoeroepoten, de bloesem van de magnolia, gekrulde Salix-takken en gedroogde graspluimen – die we associëren met het preserveren van de natuur – furore. Je spot deze trend vooral in onze Atelier-boeketten maar ook in de rest van de collectie.”

Darling en Original

New Classics

“Er is een hang naar nostalgie, maar wel graag met een 2024-sausje. Het ronde biedermeierboeket maakt namelijk een comeback, net als de klassieke bloemen”, vertelt Poul. Op de gerbera, de roos, de chrysant en de anjer kan je volgens hem immers altijd terugvallen. En ze blijven lang mooi! Dat dit alles behalve tuttig hoeft te zijn, laat bloomon zien met de Classic-lijn. Deze ronde boeketten zijn gevuld met klassieke bloemen, maar altijd voorzien van een stijlvol kleurenpalet.

Peach Fuzz

“In 2024 zijn de kleuren aan de warme zijde van het spectrum niet weg te denken uit de bloemenwereld en onze boeketten. Te beginnen met Peach Fuzz – de trendkleur van 2024 volgens Pantone – en soortelijke oranjetinten. Het mooie hieraan is dat deze een verbindende of juist contrasterende werking hebben. Ook rood (het hele jaar door dus niet alleen rond kerst) en barbieroze zijn populair.” Een vleugje geel – bijvoorbeeld in de vorm van zonnebloemen – zorgt voor extra zonneschijn in bloomon’s designs. “Richting het najaar ontstaat er een kleine verandering en zien we rijke kleuren zoals paars en magenta maar ook frosty tinten zoals wit en pastel.”