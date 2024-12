Future of flowers: dit zijn de bloementrends van 2025

Laatst geüpdatet op december 4, 2024 by Redactie

Nieuw jaar, nieuwe trends! Ook op het gebied van bloemen. Aan het ontwerpproces van de boeketten van bloomon gaat heel wat denkwerk vooraf. Er wordt gekeken naar de trends qua mode en interieur én wat er in de wereld gebeurt. Het resultaat? Verrassende boeketten vol bijzondere stelen die naadloos aansluiten bij de trends van het moment. Van dé trendkleur van 2025 tot een comeback van bloemen uit de tuin; Poul Brouwer, bloemstylist bij bloomon, vertelt wat de bloementrends van 2025 zijn.

Future Dusk – de kleur van het jaar 2025

“De kleur van het jaar 2025 is volgens trendforecaster WGSN ‘Future Dusk’. Deze tint bevindt zich tussen blauw en paars en heeft een mysterieuze en dromerige uitstraling”, aldus Poul. Future Dusk wordt in 2025 gemengd met een scala aan heldere kleuren, geïnspireerd door de straling van de zon, sterren en planeten. Het resultaat is een veelzijdig palet van regenboogtinten. Een opvallende combinatie die je ook veel terug zal zien interieurs. Poul: “Bij deze trend passen blauwpaarse bloemen zoals de Allium, de Clematis, de iris en de Consolida in combinatie met de Craspedia, de Phlox en de fluweelzachte Celosia.”

Viva La Vida – vier het leven met uitbundigheid

Knalroze, vurig rood, magenta, zonnetjesgeel en warm oranje in combinatie met aardetinten. Voel je de warmte van Spanje en Mexico al? “Bij deze trend draait het om een levendig palet aan kleur. De boeketten zijn opvallend en feestelijk, met volle bloemen die meteen de aandacht trekken”, vertelt Poul. Of het nu gaat om een weelderig boeket of een enkele statement steel, bij deze trend zien we bloemen als zonnekruid (bloemen die je vaak in de tuin vindt, zijn een grote trend dit voorjaar), de pioenroos, de (oranje) lelie en de zonnebloem.

Aquatic Awe – een wolk aan pastelkleurige bloemen

De Aquatic Awe-trend draait om rust en harmonie. “In het interieur zien we steeds meer harde materialen zoals keramiek en marmer en deze trend – geïnspireerd op afgelegen woestijnen en de oceaan – zorgt voor de nodige zachtheid”, verklaart Poul. Voor Aquatic Awe wordt wit met pasteltinten als zachtgeel, sepia en licht perzik gecombineerd. De texturen van de bloemen zijn zacht en de vorm van de boeketten doet denken aan een wolk, waardoor het geheel een dromerige uitstraling krijgt. Bloemen die perfect matchen met deze trend zijn de trosroos, gipskruid, de Veronica, Limonium (lamsoor) maar ook gedroogde grassen.

Slow Life – op en top pastel chic

De Slow Life-trend draait om rust: de boeketten zijn eenvoudig en elegant. Bloemen in pastelkleuren – voor een kalme sfeer – worden gemixt met juist contrasterende tinten. “Door deze combinatie krijg je geen zoete maar juist chique boeketten”, legt Poul uit. Populaire bloemen zijn het Zeeuwse knoopje, de waxflower, statice in zachte tinten van geel, perzik en lavendel maar ook Amaranthus-trossen.

Unique Utopia – een kleurrijke ontsnapping

Unique Utopia weerspiegelt de behoefte aan creativiteit en vrijheid te midden van dagelijkse uitdagingen. “Deze trend zorgt voor luxe en uitbundigheid in het interieur met rijkgevulde, op de tropen geïnspireerde boeketten die de verbeelding prikkelen”, legt Poul uit. Bloemen zoals de Strelitzia, de Crocosmia, de Franse tulp maar ook de rozenbottel en de Anigozanthos (kangoeroepoot) zorgen voor een levendige, tropische sfeer. Het kleurenpalet is opvallend en divers: neutrale bruintinten worden gecombineerd met diepe tinten aubergine, bordeaux en mosterd, afgewisseld met heldere kleuren zoals roze, geel en turquoise. Blad met grafische patronen en texturen voegt extra dimensie toe aan deze weelderige stijl.