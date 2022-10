Ga jij voor een badpak of bikini?

Het begint buiten al weer koud en regenachtig te worden, maar tegen badmode zeggen we nooit nee! Badmode shop je tegenwoordig zowel in veel winkels als online. Nu ook de badpakken helemaal hip zijn, is het aanbod enorm. Ieder jaar brengt weer nieuwe trends met zich mee en dit vertaalt zich ieder seizoen in prachtige items. Het ideale item is zowel trendy als comfortabel. Hier bespreken we waarom je juist voor een bikini of juist voor een badpak moet kiezen en waar je deze shopt!

Verkies je liever een bikini boven een badpak?

Hoewel het badpak zijn populariteit wint, zijn veel vrouwen toch nog steeds fan van de bikini. Iedereen heeft zijn eigen voorkeuren: met of zonder bandjes, met of zonder beugels, wel of niet voorgevormd, sportief of chique, printje of effen kleur. Alles is mogelijk én in alle maten! Het is belangrijk om een bikini te vinden die past bij jouw lichaamstype. Zo past een haltertop goed bij een zandloperfiguur en een bikini met printjes bij een atletisch figuur.

Waar shop je de perfecte bikini voor jouw lichaamstype?

Tegenwoordig shoppen veel vrouwen liever online, maar een bikini kopen bij een webshop zonder deze eerst te passen is soms nog best een uitdaging. Daarom hebben wij gekeken waar je de perfecte bikini voor jouw lichaamstype shopt. Er zijn veel webshops met een uitgebreide collectie. Een van onze favoriete webshops is die van Annadiva. Dit is de plek als je op zoek bent naar een bikini met goede pasvorm. Extra fijn is dat je hierbij een fijne klantenservice hebt, die je graag voorziet van het beste advies.

Waarom kiezen voor een badpak?

Het badpak heeft de laatste jaren een comeback gemaakt! Zo is het badpak tegenwoordig niet meer ouderwets, maar juist trendy en hip! Maar waarom is het badpak de laatste tijd zo populair? Veel meer vrouwen kiezen voor een badpak, voornamelijk omdat zij dit heel erg comfortabel vinden. Een badpak blijft goed op z’n plek zitten, ook na een duik in het water. Het badpak is de oplossing voor als je je niet comfortabel voelt in een bikini. Zo bedekt een badpak net wat meer je lichaam en laat het je vaak net iets meer op je gemak voelen. Maar misschien nog wel belangrijker is dat het stoffige imago van het badpak zo goed als verdwenen is. Er zijn zoveel mooie badpakken te koop, die ook nog eens super sexy zijn. Zo shop je tegenwoordig badpakken met een prachtige diepe V-hals of lage rug. De tijd dat het badpak er alleen was in saaie basiskleuren is ook voorbij, zo shop je tegenwoordig badpakken in felle kleuren en opvallende printjes.

Waar shop je jouw favoriete badpak?

Het is bij het kopen van een badpak belangrijk dat je goed kijkt naar de maat. Zo koop je een badpak eigenlijk nooit groter dan je eigen maat, omdat deze in het water nog een beetje ruimer wordt. Of je nou fan bent van felle kleuren, printjes, rustige basiskleuren, badpakken zonder beugel, strapless of niet voorgevormde badpakken. Tegenwoordig is de collectie zo uitgebreid dat er altijd wel een passend badpak te vinden is. Ook als je op zoek bent naar een badpak, kunnen wij de webshop van Annadiva aanraden. De badpakken van Annadiva zijn comfortabel, trendy en stijlvol, zodat jij de show steelt!



Het belangrijkste is dat jij kiest voor badmode waar jij je het prettigste in voelt. Of dit nou een bikini of een badpak is. Het gaat erom dat jij straalt!