Ga samen met André Kuipers op expeditie naar Mars!

In het gloednieuwe KRO-NCRV programma Space Challenge – Expeditie Mars, nemen astronaut André Kuipers en presentator Klaas van Kruistum de hele familie mee op een bijzondere interactieve ontdekkingstocht door de ruimte, met als eindbestemming planeet Mars. Het programma dat vanaf zaterdag 5 november te zien is bij KRO-NCRV op NPO Zapp zit vol wetenschap, techniek en verhalen uit de fascinerende wereld van de ruimtevaart. Daarnaast kan iedereen live meespelen via de app van Zapp met ‘de test’.

Expeditie Mars

In zeven afleveringen komen we elke week een stap dichter bij onze eindbestemming. Het publiek krijgt daarmee een inkijkje in de toekomst die ooit echt gaat gebeuren: de eerste mens op Mars. André en Klaas bereiden de kijkers in aflevering één voor op de lancering. In aflevering twee nemen ze een kijkje in het International Space Station en in aflevering vijf zetten ze samen met de kijkers thuis voet op de maan. Tot slot landen ze in aflevering zeven – als alles goed gaat – op Mars.

Augmented Reality

Vanuit de studio – die is ingericht als mission control room – vertelt André alles over wat er komt kijken bij een bijzondere ruimtereis als deze. Hij gebruikt tal van voorbeelden vanuit zijn eigen ervaring en verschillende proefjes en experimenten. Om het verhaal nog meer tot leven te brengen, wordt er gebruik gemaakt van augmented reality waarbij het dak van de studio volledig virtueel is. Omdat het dak ook open kan, geeft het oneindige mogelijkheden voor een kijkje in het heelal.

Space Challenge Crew

Om te ervaren wat de mens moet kunnen om een reis naar Mars te maken, heeft KRO-NCRV een crew samengesteld: actrice en presentatrice Stephanie van Eer, YouTuber en presentatrice Marije Zuurveld en acteur en presentator Nizar El Manouzi gaan elke aflevering een uitdaging aan.



Deze aspirant-astronauten maken een paraboolvlucht waarin ze gewichtloosheid ervaren, ondergaan een helmduik in een diepe watertank om te trainen voor een ruimtewandeling en worden gedropt op de vulkaan Etna waar echte astronauten in opleiding worden getraind voor een mogelijke missie naar Mars.

Astronautenkennis

Bij alleen kijken blijft het niet! Want de hele familie thuis wordt uitgedaagd om via de app van Zapp mee te doen met ‘de test’. In elke aflevering wordt de astronautenkennis van de kijkers getest en kun je kansmaken op één van de zeven unieke space patches die speciaal voor het programma zijn ontworpen. Bovendien wint de allerbeste speler thuis een meet & greet met André Kuipers op school!



Space Challenge – Expeditie Mars, vanaf zaterdag 5 november iedere week te zien om 19.20 uur bij KRO-NCRV op NPO Zapp.