Garam Masala: Een klassiek kruid uit de Indiase keuken

Als je wat verder weg wilt dwalen, kun je een culinaire reis maken. Je kunt je dus onderdompelen in de Indiase keuken met “Garam Masala”. Het traditionele kruidenmengsel geeft gerechten een vol aroma dat delicaat zoete componenten combineert met een pittige smaak. Het verfijnt Indiase curries, groenteroerbakgerechten, stoofschotels met linzen en kikkererwten, dipsauzen en marinades. Het kan het beste aan het einde van het kookproces worden toegevoegd. Zwarte thee met garam masala is ook erg lekker: voeg gewoon de kruiden toe en laat het iets langer trekken. Als de smaak te intens is, wordt deze getemperd met een beetje honing of een scheutje melk.

Garam Masala kan vertaald worden als “hete specerijen”. Volgens de leer van de traditionele Indiase geneeskunde Ayurveda is het mengsel bedoeld om het lichaam te verwarmen en de stofwisseling en de spijsvertering te stimuleren. Er bestaat geen origineel recept, maar eerder talloze variaties, afhankelijk van de regio en de familietraditie. Ze bevatten meestal kardemom, kaneel, koriander, komijn, zwarte peper, nootmuskaat en kruidnagel. Vaak worden knoflook, chilipeper, laurier en mosterdzaad toegevoegd, soms ook gember, kurkuma, steranijs en venkel.

Zelf maken

Garam Masala is verkrijgbaar als kant-en-klare kruidenmix in poedervorm of als pasta. Maar als je het zelf maakt, smaakt het bijzonder fris en aromatisch en kun je zelf de ingrediënten en de mate van kruidigheid kiezen. Eerst worden kardemompeulen, kaneelstokjes, korianderzaad, komijn, peper en kruidnagel in een pan zonder vet geroosterd totdat een aangename geur zich verspreidt. Verwijder na het afkoelen de zaadjes uit de kardemompeulen en maal ze samen met de andere kruiden fijn in een vijzel of molen. Indien gewenst kun je extra kruiden toevoegen, zoals geraspte nootmuskaat. Het mengsel wordt vervolgens in een schone pot met schroefdop of een luchtdichte container gegoten. Op een koele, droge plaats bewaard, blijven de aroma’s ongeveer drie maanden hangen.