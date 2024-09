Gastronomisch genieten: 6x lokale favorieten van Madeira

Laatst geüpdatet op september 3, 2024 by Redactie

Lokale ingrediënten, eeuwenoude tradities en unieke smaken, zo omschrijf je de keuken van Madeira het best. Wist je dat dit eiland maar liefst twee Michelin-sterren restaurants rijk is en dat ook de wijn van award-winning kwaliteit is? Met een subtropisch klimaat explodeert dit Portugese eiland van de beste ingrediënten en omdat alles zo kakelvers is, zijn de simpele gerechten op hun best. Dit zijn de 6 lokale favorieten van Madeira:

Espetada

Credits: Andre Carvalho

Espetada is een van de meest traditionele gerechten van Madeira en is het beste te omschrijven als een vleesspies met malse blokjes rundvlees. Niet zomaar een spies maar een bijna meterlange, metalen stok gevuld met gekruid vlees met knoflook en grof zout. Het geheime ingrediënt is laurierblad wat overal op het eiland rijkelijk groeit en wat meegerijgd wordt op de spies. Deze spies wordt geroosterd op een groot, open vuur. Je kunt dit overal op het eiland terugvinden.

Poncha

© Francisco Correia

Mexico staat bekend om haar tequila, Italië om haar limoncello en Madeira om haar poncha. Dit is een likeur gemaakt van suikerriet, ”aguardente de cana” in het Portugees. Een product dat veel verbouwd wordt door de lokale bevolking en waarvan Madeira een van de grootste producenten van Europa is. Je hebt verschillende soorten varianten van dit drankje, bijvoorbeeld poncha met citroen, passievrucht, sinaasappel of tangerina (een lokale mandarijnen-soort). Het drankje is erg zoet waardoor je het drinkt als limonade. Ondanks het hoge alcoholpercentage zegt de lokale bevolking dat poncha geneeskrachtige eigenschappen heeft en dit drankje wordt dan ook ingezet om verkoudheid en andere kwalen tegen te gaan. Je vindt poncha in alle bars en restaurants maar de koning, ”rei”, op het eiland is Rei da Poncha. Dit is een van de meest bekende plekken in de hoofdstad Funchal. Vooral de levendige sfeer en de variëteit aan poncha’s maken dit de beste plek voor een proeverij.

Gegrilde limpets

© Francisco Correia

Geen eilandleven zonder seafood natuurlijk. Madeira staat bekend om haar visspecialiteiten en met name gegrilde limpets (lapas in het Portugees) is een traditioneel gerecht. Deze schaaldieren worden op de grill bereid met boter en knoflook. De perfecte plek om deze lekkernij te eten is bij Faja dos Padres, een biologische boerderij met een restaurant aan het strand. Zij serveren alleen lokaal geproduceerde specialiteiten. Het is een aanrader om te reserveren en je kunt er alleen met een kabelbaan, boot of kano komen. Mocht je nog een tijdje willen hangen op deze bijzondere plek, dan kun je ook een overnachting boeken in het ”boat house” of de bungalow.

Espada con banana

Nog zo’n visspecialiteit is espada con banana, vis met jawel, banaan. Voor dit gerecht wordt zwarte degenvis (espada) gebruikt die elke dag vers gevangen wordt. De kleine bananen komen ook van het eiland zelf. Je kunt dit gerecht overal op het eiland krijgen maar je kunt ook naar een van de twee Michelin-sterren restaurants die het eiland rijk is. Op Madeira vind je William en Il Galo D’Oro. Vooral het eerste restaurant staat bekend om haar gebruik van lokale en seizoensgebonden producten en waar je dus de beste espada con banana kunt eten.

Wijn op Madeira

© IBVAM

Met een subtropische-klimaat is Madeira de perfecte plek voor wijnbouw en dit gaat dan ook al eeuwenlang terug. Uit historische gegevens blijkt dat slechts 25 jaar nadat de kolonisatie op Madeira begon, de wijnen van het eiland al werden geëxporteerd. Op het eiland worden zo’n dertig soorten wijn gemaakt maar de meest bekende wijnen zijn Sercial, Verdelho, Bual en Malvasia. Het is een aanrader om de wijngaard Quinta do Barbusano te bezoeken. Hier kun je een wijnproeverij doen maar ook het hele proces van wijn-maken ervaren, inclusief het fijnstampen van de druiven met je voeten. Zo hoog in de bergen met uitzicht over de vallei van Sao Vicente is deze wijngaard een van de mooiste op het eiland. Je kunt ook midden in de wijngaard zelf lunchen en de lokale specialiteit ”espetada” proberen.

Bolo de caco

©Soren Lauridsen

Nederland is een echt broodland maar ook op Madeira kun je een lekker ”bammetje” eten. Het versgebakken brood wordt hier bolo de caco genoemd en het bijzondere aan dit brood is dat er naast tarwebloem ook zoete aardappel in zit. Omdat Madeira heuvelachtig is, is het verbouwen van tarwe nogal lastig en biedt fijngemaakte zoete aardappel een goede oplossing. Hierdoor krijg je een luchtig maar toch stevig brood. Het brood wordt in restaurants geserveerd als voorgerecht met wat knoflook- of zeezoutboter. Wil je lekker op z’n Nederlands een broodje als lunch? Dan kun je bij Casa do Bolo do Caco voor een paar euro een rijkelijk belegde boterham scoren.



