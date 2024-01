Gastronomische ervaringen op de stranden van Tenerife

Laatst geüpdatet op januari 23, 2024 by Redactie

Een dagje strand afsluiten met een heerlijke maaltijd? Op Tenerife kun je op veel plekken na een duik genieten van de lekkerste lokale gerechten bij een van bars of restaurants op of nabij het strand. Een culinair festijn waar je van moderne tot traditionele gerechten kunt proeven. En wat is er nu fijner dan heerlijk eten met uitzicht op de zee, of zelfs met je voeten in het zand? We zetten een aantal plekken waar je kunt zwemmen én goed kan eten op een rijtje!

La Cofradia: de favoriet van alle locals

Na een dag ontspannen in de natuurlijke baden van Punta del Hidalgo in het noorden van het eiland, kun je heerlijk verse vis eten in het dorpje. Het vissersdorpje Punta de Hidalgo is namelijk misschien wel een van de belangrijkste culinaire bestemmingen in de omgeving. Ze zijn afhankelijk van de lokale visserij. Bij La Cofradía kun je genieten van een grote verscheidenheid aan vis en zeevruchten, zoals zee-egels of garnalen. Het is geliefd onder de inwoners van Tenerife en wordt altijd aanbevolen aan bezoekers.

Pancho: Canarische specialiteiten met uitzicht op de kliffen van Los Gigantes

Midden in het centrum van het kleine toeristische centrum Puerto de Santiago bevindt zich het prachtige lavastrand Playa de la Arena. Hier vind je het familierestaurant Pancho, dat bekend staat om zijn dagverse ingrediënten en lokale specialiteiten. Je kan hier genieten van tal van Canarische specialiteiten met een magnifiek uitzicht op de kliffen van Los Gigantes. Van heerlijke vleesgerechten tot uitstekende visschotels, restaurant Pancho is de plek bij uitstek voor een culinaire ervaring in een prachtig kader.

Rosso Sul Mare: de beste wijnen en zonsondergangen

In La Caleta de Adeje vind je het populaire restaurant Rosso Sul Mare, in 2006 geopend door een jong koppel. Hier kun je genieten van fantastische zonsondergangen terwijl je proeft van gerechten variërend van tonijntartaar met avocado, lente-uitjes en sambuca tot een Cherne in “acqua pazza”. Dit alles gepaard met de beste selectie wijnen en champagnes.

El Rincón de Juan Carlos: haute cuisine with a view

Ook in La Caleta, op de bovenste verdieping van het hotel Royal Hideaway Corales Beach, bevindt zich El Rincón de Juan Carlos. In dit haute cuisine restaurant met maar liefst twee Michelinsterren dineer je met een prachtig panorama uitzicht op de Atlantische Oceaan. De keuken van de gebroeders Padrón staat voor creatieve en verfijnde signatuurgerechten, waarbij de perfecte balans tussen lokale en internationale producten worden gecombineerd.

Il Bocconcino: exotische risotto’s in surfers paradise

Tot slot, aan het strand van La Enramada, is er een plek waar de creativiteit van de chef-kok zijn gasten sprakeloos kan maken: Il Bocconcino is een Italiaans-Mediterrane culinaire ervaring, waar lokale producten worden gecombineerd met internationale gerechten. Exotische risotto’s, tartaar of verse pasta zijn slechts enkele van de gerechten van hun buitengewone menu. Het restaurant heeft prachtig uitzicht op het zwarte vulkanisch strand en wordt graag bezocht door surfers en natuurliefhebbers.



Deze kleine selectie omvat slechts enkele van de vele restaurants of eetgelegenheden op het eiland. Het ontdekken van een bestemming door middel van zijn gastronomie is een van de meest plezierige activiteiten. Geschiedenis, cultuur en zelfs ervaringen zullen je herinneringen aan Tenerife verrijken via de smaken die je smaakpapillen bereiken.

