Recept: gastronomische hamburger

Veel creatieve koks hebben hun eigen, unieke culinaire accenten aan een hamburger toegevoegd, om een gastronomische hamburger te maken. Wil je ook zelf een gastronomische hamburger maken? We hebben hieronder het recept:

Om een gastronomische hamburger te maken, heb je nodig:

De ultieme beef patty – Onthoud dat het type patty dat wordt gebruikt nog steeds centraal staat in het maken van die sappige hamburger. Hoewel kant -en -klare patties verkrijgbaar zijn bij supermarkten en de slager, zijn zelfgemaakte altijd regels en een gehakt van goede kwaliteit met je eigen kruiden altijd bovenaan. Of je nu rundvlees, kip, vis of vegetarische patties maakt, zorg ervoor dat je vlees van kwaliteit gebruikt en voeg vervolgens de juiste kruiden toe, afhankelijk van jouw keuze.



Goed koken – Er zijn veel manieren om een hamburger te kokken en zowel de verschillende methoden (grillen, frituren, bakken of zelfs barbecuen) zullen bijdragen aan de smaak ervan – als ook of je kiest voor een welldone of rare. Een gastronomische hamburger gemaakt met kwaliteitsvolle rundvlees, moet bijvoorbeeld niet te gekookt of verbrand zijn, omdat het al zijn smaakvolle sappen en vochtigheid verliest. Kip daarentegen moet altijd goed gaar zijn en kan zelfs worden gemarineerd om te voorkomen dat het uitdroogt.



Toppings – Er is bijna een oneindig aantal toppings dat men aan een hamburger kan toevoegen. De oude en meest voorkomende manier is om sla, tomaat en kaas toe te voegen. Maar een gastronomische hamburger is zoveel meer dan dat en creatieve toppings kunnen alles bevatten, van blauwe kaas, gegrilde uien en champignons tot avocado, spek, ananas en augurken. Voeg daaraan toe, de sauzen, die eindeloos zijn – barbecue, béarnaise sauzen en nog veel meer.



Vergeet niet dat de beste hamburgers die zijn die zijn gemaakt met zelfgemaakte broodjes en verwarmd vóór de montage. Ze kunnen worden geserveerd met of zonder hun traditionele metgezel van friet – dit introduceert hier ook talloze verschillende keuzes – van traditionele aardappelfrietjes tot zoete aardappelfriet en zelfs verschillende sides gemaakt van boerenkool, rode biet en meer.

Crumbed Mushroom, Beef & Jalapeno Burger

Ingrediënten

Pattie:

1kg rundvlees gehakt

½ ui, fijn in blokjes gesneden

4 eieren

100 g broodkruimels

30g peterselie, fijn gehakt

15 g zout

15 g peper



10 bruine paddenstoelen

6 eieren geklopt

200 g broodkruimels

200 g bloem

100 g gesneden jalapeno

500 g mozzarella kaas

100 g gesneden augurken

15 plakjes tomaat

100 g gemengde sla blaadjes

Methode:

Combineer in een grote mengkom alle ingrediënten voor de pattie. Meng goed en laat 2 uur in de koelkast rusten.



Eenmaal uitgerust, verdeel het in 5 porties en vorm elk van de vorm met een hamburgervorm of een grote

koekjes uitsteker. Zorg ervoor dat je stevig aandrukt, zodat de burger Pattie compact is en niet verkruimelt tijdens het koken. Wikkel het in huishoudfolie en bewaar het een nacht of ongeveer 12 uur in de koelkast.



Verhit een grillpan tot deze begint te roken. Bestrijk de burger Pattie lichtjes met olie voordat je deze op de bakplaat bakt. Laat het ongeveer 5 minuten koken voordat je het omdraait, als er enige weerstand is of als het aan de pan blijft plakken. Forceer het niet, anders zal de burger verkruimelen, maar blijf nog 2 tot 3 minuten koken. Herhaal voor de andere kant.



Leg de burger patties in een braadslede en beleg ze met de jalapeno en mozzarella. Bak in een voorverwarmde oven op 180°C tot de kaas begint te smelten.



Voor het broodje: Haal de champignons eerst door de bloem, daarna door de eieren en vervolgens door het paneermeel. Frituur de verkruimelde champignons tot het broodkruim licht goudbruin kleurt. Verwijder de champignons, doe ze op een bakplaat en bak ze ongeveer 10 minuten in de oven tot de champignons gaar zijn.



Om de burger te bouwen: plaats één champignon met de bovenkant naar boven erin, beleg deze met de gemengde slablaadjes en vervolgens de tomaat en de augurken. Beleg dit met de pattie en de tweede verkruimelde champignon.



Dit kan worden geserveerd met friet of salade en is geschikt voor 5 personen.