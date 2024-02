Gavin DeGraw naar Nederland met Chariot 20th Anniversary Tour

Laatst geüpdatet op februari 12, 2024 by Redactie

Op maandag 28 oktober komt Gavin DeGraw naar AFAS Live in Amsterdam ter ere van zijn Chariot 20th Anniversary Tour, waarmee hij het 20-jarig bestaan van zijn debuutalbum viert. De kaartverkoop start vrijdag 16 februari om 10:00 uur via Ticketmaster.



De met GRAMMY award genomineerde multi-platina zanger en songwriter Gavin DeGraw bracht in 2003, inmiddels ruim twintig jaar geleden, zijn platina debuutalbum ‘Chariot’ uit. Het album bevatte grote hits als ‘Follow Through’, ‘Chariot’ en ‘I Don’t Wanna Be’. Gavin DeGraw’s niet te evenaren stemgeluid en zijn soulvolle stijl, zorgden ervoor dat hij een onuitwisbare indruk maakte in de Nederlandse hitlijsten.



Na het succes van dit debuutalbum volgden meer albums. In 2008 belandde zijn tweede plaat – genaamd ‘Gavin DeGraw’ – in de Top 10 van de Billboard Top 200, aangejaagd door de platina single ‘In Love With A Girl’. Gouden plaat ‘Sweeter’, met daarop de monsterhit ‘Not Over You’, volgde en bracht de Amerikaan in diezelfde Top 10. Het talent van DeGraw bleef ook bij de GRAMMYs niet onopgemerkt: zijn duet ‘We Both Know’ met Colbie Caillat leverde hem een GRAMMY Award nominatie op. Op het meest recente wapenfeit ‘Face The River’ vertelt Gavin DeGraw over zijn meest belangrijke herinneringen en waardevolle lessen die zijn ouders hem hebben geleerd. Dat hij met zijn kenmerkende combinatie van pop, soul, country, folk en funk van alle markten thuis is, bewees Gavin DeGraw onlangs ook weer met zijn eerste kerst EP: ‘A Classic Christmas’.



Gavin DeGraw – Chariot 20th Anniversary Tour

Maandag 28 oktober 2024, AFAS Live, Amsterdam

Aanvang: 20:00 uur | Entree: €54,88 (incl. servicekosten)

De kaartverkoop start op vrijdag 16 februari 2024 om 10:00 uur.