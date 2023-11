Geboortegolf in GaiaZOO

Laatst geüpdatet op november 10, 2023 by Redactie

De afgelopen dagen heerste er in GaiaZOO een ware geboortegolf. Zo zag er niet alleen een langverwachte giraffe het levenslicht, maar werden de dierverzorgers ook verblijd met de geboorte van een vicuña en een zeldzame roodgezicht slingeraap.

Lange nekken en bruine vlekken

De dierverzorgers zagen zaterdagochtend de jonge giraffe naast moeder giraffe in de stal. De eerste uren en dagen zijn natuurlijk altijd spannend. “Gelukkig zagen we het jong, een vrouwtje, al snel bij moeder drinken en stevig op haar poten staan” vertelt dierverzorger Erlyn Dörenberg. Op de Afrikaanse savanne kan het erg gevaarlijk zijn voor een jonge giraffe. Vlak na de geboorte probeert het jong daarom ook al direct om te gaan staan. Meestal kan de jonge giraffe na een uur al meelopen met de moeder. Moeder giraffe leeft al sinds 2005 in GaiaZOO en is een volleerde moeder. De dierverzorgers keken al maanden uit naar de geboorte, aldus dierverzorger Erlyn. De draagtijd van een giraffe is namelijk zo’n 15 maanden. De komende dagen zijn moeder en jong te zien in hun binnenverblijf. Daarna mag de kleine langnek bij goed weer samen met haar soortgenoten de savanne van de dierentuin verkennen. Pas als ze haar weg daar goed kent, maken ook de andere savannebewoners kennis met de nieuwkomer.

Bekijk de beelden van de geboorte van de giraffe!

Risico’s giraffen in het wild

Giraffen zijn één van de meest charismatische dieren van Afrika. Ze leven op de uitgestrekte savannes waar ze in hoge bomen hun voedsel zoeken. In totaal leven er nog zo’n 117.000 giraffen in de natuur, waarvan slechts 1.300 Rothschild giraffen. Dit is zo’n 40% minder dan dertig jaar geleden. De reden is dat stukken bos worden gekapt en savannes verdwijnen voor landbouw en mijnbouw. Hierdoor is er steeds minder leefgebied voor giraffen en raken populaties van elkaar geïsoleerd. Ook leven ze steeds vaker in onbeschermde gebieden, waar op giraffen gejaagd wordt voor hun lange staartharen. Deze worden gebruikt om armbanden van te maken die als souvenir worden verkocht aan toeristen.

Vicuña op de pampa

Begin van deze week werd er midden op de dag een vicuña geboren in het pampa-gebied van GaiaZOO. Het jong laat zich al goed zien voor bezoekers. De vicuña’s delen hun verblijf met de Darwin nandoes en de tapirs en leven sinds 2021 in de Zuid-Limburgse dierentuin. Vicuña’s leven in kleine kuddes. Het dominante mannetje heeft 2 tot 4 vrouwtjes aan zijn zijde, die hij fel beschermt tegen rivalen. Bij de geboorte weegt een vicuña tussen de 4 en 6 kg. Na ongeveer 15 minuten kan het jonge dier al staan en probeert het mee te lopen met zijn moeder. Rond de leeftijd van 8 maanden wordt het jong wat zelfstandiger, maar hij blijft melk drinken tot hij 10 maanden oud is. Daarna is het tijd om op zoek te gaan naar een eigen kudde.

Zeldzame slingeraap

Ook de zeldzame roodgezicht slingerapen zorgden voor nageslacht in de Kerkraadse dierentuin. De draagtijd van slingerapen is met 7,5 maand vrij lang. Pasgeboren roodgezicht slingerapen hebben overigens nog geen rood, maar een (bijna geheel) zwart gezicht en een kale kop. Het jong zit dicht tegen moeders borst en wordt ondersteund door haar beschermende arm, maar het houdt zichzelf ook stevig vast aan haar lange vacht. In de gezamenlijke Europese dierentuinen leven momenteel nog zo’n veertig roodgezicht slingerapen, verspreid over slechts tien verschillende dierentuinen. De afgelopen jaren kwamen slechts enkele van deze sociale en actieve apen in Europese dierentuinen ter wereld.

Bedreigde diersoorten behouden

Of een diersoort bedreigd is en hoe erg, wordt bepaald door de wereldwijde organisatie voor natuur: de Internationale Unie voor Natuurbehoud (IUCN). Zij geven op de zogenaamde ‘Rode Lijst’ aan of plant- en diersoorten wel of niet worden bedreigd. Meer dan 50 diersoorten in GaiaZOO maken deel uit van het EAZA Ex situ Program (EEP), een Europees managementprogramma voor (bedreigde) diersoorten. Binnen de EEP’s wisselen EAZA dierentuinen hun dieren actief uit met elkaar. Zo kunnen we een genetisch gezonde populatie behouden. Daarnaast werken we ook samen op het gebied van educatie, onderzoek en natuurbehoud. De giraffen, roodgezicht slingerapen en de vicuña’s die in GaiaZOO leven zijn allemaal onderdeel van zo’n Europees EEP managementprogramma.