Gebrek aan intimiteit in de relatie? Zo krijg je de vonk terug

Laatst geüpdatet op januari 16, 2025 by Redactie

Intimiteit en aanwezigheid in een relatie is wat jullie het dichtst bij elkaar brengt. Dit is wat het verschil creëert tussen de relatie die we hebben met onze partner en de relatie die we hebben met onze vrienden. Als de intimiteit en de aanwezigheid verdwijnen, kan dit iets belangrijks in je relatie vernietigen. Als de dynamiek is veranderd en het verlangen er opeens niet meer is, dan kan het zijn dat je moet werken aan het herwinnen van de aanwezigheid bij elkaar, om zo de intimiteit in de relatie terug te winnen. Hoe je dat doet, lees je hier.

Enkele dingen die je kunt doen

Begin het gesprek met je partner

Wanneer intimiteit herontdekt moet worden, begint het allemaal met goede communicatie.

Ga met je partner zitten en stel hem vragen zoals:

Mis jij aanwezigheid en liefde in onze relatie?

Wanneer voel jij je het dichtst bij mij?

Op een schaal van 1 tot 10, hoe belangrijk is intimiteit voor jou?

Ben je tevreden over ons seksleven?

Deze vragen kunnen je helpen begrijpen waar je partner staat in relatie tot jullie intieme leven. Op basis van deze vragen heb je een basis waar aan gewerkt moet worden.

Zo hervind je de intimiteit

Intimiteit en aanwezigheid hoeven niet noodzakelijkerwijs over seks te gaan. Aanwezigheid kan ook een kus op de wang zijn, knuffelen op de bank, elkaars hand vasthouden of gewoon liggen en elkaar vasthouden.



Als je de nabijheid van je partner mist en hulp nodig hebt om de intimiteit in je relatie terug te krijgen, dan ligt het voor de hand om naar een seksuoloog te gaan, waar je de nodige hulpmiddelen krijgt om je seksuele ontevredenheid te herstellen. De seksuoloog kan jullie helpen elkaars behoefte aan intimiteit te begrijpen en de vonk terug te krijgen.