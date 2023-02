Gebrek aan waardering op het werk

Laatst geüpdatet op februari 24, 2023 by Redactie

Waardering op het werk wordt niet alleen getoond op de loonstrook – alle werknemers willen dat hun prestaties en hun waarde worden erkend door hun baas. Maar wat te doen als deze vorm van erkenning volledig ontbreekt? We laten zien welke factoren een doorslaggevende rol spelen bij de erkenning van het eigen werk.

Waarom salaris geen motiverende factor is

Frederick Herzberg creëerde een theorie van werkmotivatie die uit twee factoren bestaat: de hygiënefactoren en de motivatoren. Hygiënefactoren zijn onder meer de stijl van leidinggeven, werkomstandigheden, teamgeest, werkzekerheid en de impact van de baan op het persoonlijke leven. Beloning is ook een van de hygiënefactoren. Het salaris is dus geen motivator.



Natuurlijk spelen lonen een belangrijke rol voor werknemers. Last but not least willen ze het ook goed doen in de markt: niemand voelt zich op zijn gemak als hij bijvoorbeeld als productmanager beduidend minder verdient dan zijn maatje in dezelfde baan bij een ander bedrijf. Als de verschillen in hetzelfde gebied 10.000 tot 15.000 euro bedragen, is dat natuurlijk problematisch.

Het is daarom belangrijk dat een benchmark wordt vastgelegd. Dit maakt de werknemer echter niet gemotiveerder. Het is daarom belangrijk om een ​​duidelijk onderscheid te maken tussen drijfveren en hygiënefactoren als het gaat om het erkennen van je eigen medewerkers.

Als erkenning zijn motivatoren cruciaal

Dit geldt ook voor bedrijven die hun werknemers systematisch stimuleren. Bijvoorbeeld cadeautjes voor de best presterende verkopers. Op andere gebieden bieden bedrijven graag vrijheid of creatieve vrijheid. Verantwoordelijkheid is ook een goede motivator. Fouten toegeven is een gebaar van erkenning dat tot uiting moet komen in een bijbehorende foutencultuur en door korte besluitvormingstrajecten.



Autonomie en creatieve vrijheid zijn belangrijke drijfveren voor leidinggevenden. Medewerkers die geprezen worden omdat ze verantwoordelijkheid krijgen en zelf beslissingen kunnen nemen, hebben niet per se meer geld nodig. Vertrouwen en verantwoordelijkheid zijn belangrijker voor veel managers.