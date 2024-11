Geef je chocolade na Sinterklaas een tweede leven

Laatst geüpdatet op november 14, 2024 by Redactie

Sinterklaas is bijna weer in het land en in die periode verwent de goedheiligman ons altijd met een hoop chocolade. Of het nu gaat om een overdaad aan chocoladeletters, chocokruidnoten, of chocoladefiguurtjes, veel Nederlanders houden na deze feestdag flink wat lekkers over. Uit onderzoek blijkt dat 3 op de 10 mensen in Nederland na Sinterklaas vaak nog een berg chocolade in de kast hebben liggen. Maar gooi het vooral niet weg, want chocolade is heel lang houdbaar. Met de slimme bewaartips van Too Good To Go, en een restjesrecept van chefkok en oud B&B Vol Liefde-deelnemer Charlotte Hansen, geniet je nóg langer van je chocoladevoorraad en voorkom je verspilling.

10% van de voedselverspilling in Europa is te wijten aan verwarring over houdbaarheidsdata

Veel mensen denken dat chocolade na de houdbaarheidsdatum niet meer eetbaar is, maar dat is vaak helemaal niet waar. Er is een groot verschil tussen de “ten minste houdbaar tot” (THT) en “te gebruiken tot” (TGT)-datum, wat vaak door elkaar wordt gehaald. De TGT-datum wordt gebruikt voor bederfelijke producten zoals vlees en vis, die je na die datum niet meer veilig kunt eten. De THT-datum daarentegen geeft de minimale houdbaarheid van langer houdbare producten aan, zoals chocolade. Tot die datum wordt de optimale kwaliteit van het product gegarandeerd, maar vaak is het nog goed na die datum. En ja, jouw chocolade blijft vaak nog lang na deze datum lekker! Dus voordat je voedsel wilt weggooien: kijk, ruik en proef.

Hoe lang kun je chocolade eigenlijk bewaren?

Het korte antwoord: heel lang! Chocolade zonder vulling en extra toegevoegde ingrediënten is zeker een jaar houdbaar. Dus die vergeten chocoladereep achter in je kast? Grote kans dat het nog prima te eten is, zelfs na de houdbaarheidsdatum. Het type chocolade en manier van bewaren is hierbij wel belangrijk. Hoe minder toegevoegde ingrediënten en dus hoe puurder, hoe langer de chocolade meegaat. Daarnaast geldt ook: hoe hoger het percentage cacao, hoe langer houdbaar.

Geen paniek als je vervolgens een witte waas op een goed bewaarde chocoladereep ziet. Dat betekent niet dat de chocolade is bedorven. Dit verschijnsel heet ‘bloom’ en ontstaat door temperatuurwisselingen of het vochtgehalte. Het ziet er misschien minder aantrekkelijk uit, maar de smaak blijft perfect.

De beste tips om langer te genieten van chocolade

Too Good To Go zet zich in tegen voedselverspilling en helpt mensen om slimmer met eten om te gaan. Niet alleen door voedsel dat anders verspild zou worden aan te bieden via de app, maar ook moedigen ze aan om thuis zo min mogelijk weg te gooien. Het devies is altijd kijk, ruik en proef voordat je iets verspilt. Vaak kun je het nog prima eten of verwerken in een recept. Ook kan de manier van bewaren een groot verschil maken in hoe lang je voedsel meegaat. Met deze drie tips helpt Too Good To Go je om chocolade goed en lang te bewaren:

* Upcycle je chocolade: Maak heerlijke recepten met je overgebleven chocolade. Denk aan chocoladekoekjes, muffins, of een warme chocolademelk. Chefkok Charlotte Hansen, bekend van B&B Vol Liefde, deelt haar favoriete restjesrecept: crunchy chocopasta.

* Bewaartips voor chocolade: Bewaar chocolade op een koele, (tussen de 15 en 20 graden), droge plek en bij voorkeur in het donker. In de koelkast? Beter van niet, dan gaat de kwaliteit snel achteruit. Aangebroken chocolade bewaar je ook niet in de open lucht, dat velletje aluminiumfolie heeft een reden, maar een vershoudzakje werkt ook goed.

* Deel de choco-liefde: Heb je echt te veel? Deel je chocoladeoverschot met vrienden en familie. Organiseer gezellig samen een gezellig chocoladefondue-feestje.

Recept van Charlotte Hansen: Huisgemaakte crunchy chocopasta van overgebleven chocoladeletters

Ingrediënten (voor 4 kleine potjes of 1 grote):

200 gram chocoladeletters (melk/puur)

200 ml slagroom

100 gram fijne kristalsuiker

100 gram roomboter

Snuf zeezout

1 kopje espresso

100 gram ongezouten amandelen

Bereidingswijze:

Smelt de slagroom met de suiker en de espresso tot de suiker helemaal is opgelost.

Hak de chocoladeletters in kleine stukjes en voeg toe aan de room. Zet het vuur uit en roer door tot de chocoladeletters gesmolten zijn. Voeg dan de boterblokjes toe en roer totdat ook deze zijn gesmolten en het mengsel mooi glanst.

Verwarm de oven voor op 180 graden en rooster de amandelen voor 10 minuutjes.

Hak de amandelen in kleine stukjes en spatel een beetje door het chocolademengsel en bewaar wat om over de potjes te strooien. Voeg ook nu een beetje zeezout toe.

Schenk het mengsel over in een maatbeker en giet het voorzichtig in de potjes. Laat het een nacht op kamertemperatuur komen of zet het in de koelkast.

De volgende dag heb je de lekkerste zelfgemaakte chocopasta!