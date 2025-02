Geef je grauwe tuin, balkon of terras een stevige portie kleur

Laatst geüpdatet op februari 19, 2025 by Redactie

In februari snakken we naar de lente. Even lekker genieten van de zonnestralen op je gezicht en je voelt de energie door je lichaam stromen. Tuin, terras of balkon zien er zo vroeg in het jaar vaak nog grauw uit. Tijd om daar verandering in te brengen met kleurrijke lentebloeiers als violen, madelief, sleutelbloem, brem en naaktbloeiers.

Sleutelbloem

Sleutelbloem is een kleurrijk plantje dat als één van de eerste in het jaar bloeit. Vandaar ook de botanische naam Primula. De bloemen zijn wit, geel, roze, rood, blauw of paars en hebben een geel hartje. Er zijn diverse Primulasoorten die bloeien van maart tot mei. Ze zijn allemaal winterhard en je kunt ze na de bloei in de tuin laten staan. Volgend jaar verschijnen er opnieuw bloemen. Om een lange doorbloei te stimuleren, haal je de uitgebloeide bloemen weg.

Viool

Viooltjes (Viola) zijn bij uitstek geschikt voor supersnelle lentestyling. Deze vrolijke lentebloeier is verkrijgbaar in de meest uiteenlopende kleuren, zoals roze, blauw, geel en oranje. Vergeet ook de meerkleurige soorten niet. Een plekje in de halfschaduw heeft de voorkeur. Veel zorg hebben viooltjes niet nodig. Geef de plant regelmatig water en als je de uitgebloeide bloemetjes weghaalt, kunnen er tot in de zomer nieuwe verschijnen.

Madelief

Madelief (Bellis perennis) is een makkelijke lentebloeier voor tuin, balkon én terras. De witte, roze of rode bloemen met een vrolijk geel hartje laten zich vanaf februari zien. De bloei kan soms tot in mei duren, vandaar dat de plant ook wel meizoentje wordt genoemd: Bellis geeft nog net een welkomstkusje aan die maand. Zet de lentebloeier bij voorkeur op een plekje in de halfschaduw. Na de bloei kun je ‘m gewoon in de grond laten zitten. Hij zal zich vanzelf uitzaaien en heerlijk verwilderen in de tuin.

Naaktbloeiers

De meeste tuinplanten maken eerst groen blad aan en daarna bloemknoppen. Dat is echter bij naaktbloeiers niet het geval. Die laten hun bloemen in het vroege voorjaar zien en vormen na de bloei pas groen blad. Bekende naaktbloeiers zijn onder meer sneeuwbal (Viburnum bodnantense), chinees klokje (Forsythia), wilg (Salix), en hazelaar (Corylus). Van de laatste twee worden de bloemen ook wel katjes genoemd. Voor bijen en andere bestuivers zijn naaktbloeiers ideaal. De winterharde planten bevatten nectar en zijn door insecten eenvoudig te vinden dankzij de afwezigheid van blad. Voor elke naaktbloeier geldt dat je ‘m pas snoeit na bloei. Kies je voor een hazelaar? Dan kun je in het najaar ook hazelnoten uit eigen tuin oogsten.

Brem

Styling Elize Eveleens – Klimprodukties

Cytisus, beter bekend als brem, heeft kenmerkende, buigzame takken. Vroeger werden daarvan bezems gemaakt. Dat is eigenlijk zonde want de struik heeft een enorme sierwaarde tijdens de bloei in mei en juni. De bloemen zijn er in diverse kleuren waaronder geel, roze en paars. Ze zitten vol stuifmeel en daardoor trekken ze veel bijen, hommels, vlinders en andere bestuivers aan. Het vroege voorjaar is een prima moment om de brem een zonnig plekje in de tuin te geven. Als de winterharde plant goed geworteld is, dan is hij ook goed bestand tegen hete en droge zomers.

Tip: Lentebloeiers kun je overal toepassen: in de borders of in potten op balkon en terras. Zorg in het laatste geval wel dat de potten voorzien zijn van een goede afwatering. Gaten in de bodem en een laagje hydrokorrels zorgen dat het overtollig (giet)water eenvoudig wegvloeit.