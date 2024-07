Geen zin om te poetsen tijdens de zomerhitte? 5 tips om er snel van af te zijn

Laatst geüpdatet op juli 2, 2024 by Redactie

Van late terrasavondjes en barbecues met vrienden tot een festivalletje of twee: de zomer is (eindelijk!) in het land. Gezelligheid alom, maar tijdens deze warme periode komt ook traditiegewijs de zomerschoonmaak om de hoek kijken. Geen zin om urenlang te schrobben en boenen? Met deze vijf tips ben je in een mum van tijd klaar voor de zomer.

1. Haal de barbecue onder het stof vandaan

Ruik je al de geur van bakkende sateetjes? Ja hoor, het barbecueseizoen is weer begonnen, maar wellicht is je barbecue er zelf nog niet klaar voor. Gebruik een krachtig, maar zacht reinigingsproduct zoals de Cream Cleaner van The Pink Stuff om hardnekkige resten snel te verwijderen en je barbecue te beschermen. Poets ook de binnenkant van je barbecue regelmatig om schimmel te vermijden. Is de eerste barbecue achter de rug? Maak hem dan meteen schoon, zodat je de volgende keer gelijk weer kunt grillen.

2. Tijd om de ramen te wassen

Tijdens de zonnige zomerperiode zie je het stof helaas extra goed en strepen op je ramen. Hoe maak je je ramen op de juiste manier én in een mum van tijd schoon? Het geheim zit in de combinatie van het juiste schoonmaakproduct en de juiste techniek. Kies voor een streepvrij schoonmaakmiddel, zoals The Pink Stuff Multi Purpose Cleaner Spray of de Miracle Window & Glass cleaner met een heerlijk rozengeurtje.



Gebruik daarnaast een schone spons en handwarm water voor het beste resultaat. Zorg ook voor een stevige raamtrekker met soepel rubber, zodat je de ramen zonder strepen droog maakt. Maak een S-vormige beweging voor een streeploos resultaat.

3. Maak je terrastegels weer spik en span

Hoewel een hogedrukreiniger vaak het meeste vuil van je terrastegels spoelt, blijven er soms hardnekkige vlekken achter. Ook de voegen van je tegels zijn vaak lastig schoon te krijgen. Smeer daarom een beetje van The Pink Stuff Cleaning Paste op je terrastegels en voegen, borstel eroverheen, veeg alles schoon met water et voilà! Zo geniet je weer van late avondjes buiten op blinkende terrastegels.

4. Je keuken verdient wat extra aandacht

Tijdens de warme zomerperiode is het extra belangrijk om je keuken en keukengerei goed te onderhouden om bacteriën te voorkomen. Denk aan het keukenwerkblad, de oven, je potten en pannen, en snijplanken. Wil je liever niet tientallen producten hoeven kopen voor het onderhoud? Kies dan voor een handige, krachtige allesreiniger die je keuken brandschoon houdt en ongewenste beestjes buiten houdt, zoals de Multi Purpose Cleaner Spray van The Pink Stuff. Extra tip: vervang ook regelmatig je vaatdoeken en keukendoeken, want daar kunnen ook bacteriën groeien.

5. Stop niet bij je huis zelf: hoe zit het met de inhoud?

Nu je huis zelf spik en span is, is het wellicht ook tijd om je garderobe eens onder de loep te nemen. Liggen er nog modderige of vuile schoenen na een festival, citytrip of avondje uit? Probeer dan The Pink Stuff Cream Cleaner om je schoenen in een mum van tijd weer nieuw leven in te blazen.



Meer weten? Je kan het product gratis uittesten bij de speciale Sneaker Booth Mobile van The Pink Stuff. Op vrijdag 5 juli kun je tussen 13:00 en 18:00 uur terecht bij de sneakerstand bij Station Zuid in Amsterdam (Gustav Mahlerplein). Laat daar je schoenen schoonmaken terwijl je geniet van de zon in het loungegebied.