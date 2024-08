Geitenkaas: Van sterk aromatisch tot fruitig zoet

Laatst geüpdatet op augustus 27, 2024 by Redactie

Geitenkaas is niet ieders smaak. Sommige mensen zijn er dol op, voor anderen smaakt het te sterk en naar stal. In de keuken kan de kaas gebruikt worden voor zowel hartige als fruitig-zoete gerechten.

Vele soorten

Geitenkaas wordt beschouwd als de oudste kaas ter wereld. Het komt in vele vormen voor: van romig tot stevig, van mild tot pittig. Vooral het geitenkaasbroodje is bekend, met een subtiel “bitchy” tot licht paddenstoelachtig aroma. Jonge kaas smaakt minder intens dan oudere soorten. Geitenkaas is heel goed te combineren met diverse groenten zoals asperges, spinazie en rode biet, maar ook vijgen, noten en fruit zoals appels, peren en aardbeien.

Pasta met geitenkaas

Pasta met geitenkaas is snel en gemakkelijk. Om dit te doen, worden ingelegde gedroogde tomaten fijngehakt, licht gebakken met knoflook en toegevoegd aan gekookte pasta. Verkruimel de jonge geitenkaas erover, voeg wat pastawater en gehakte basilicum toe. Breng op smaak met peper en zout en serveer. Probeer ook ravioli gevuld met geitenkaas. Een zachte tot halfvaste variant die in kleine hoopjes op het deeg wordt gelegd, is zeer geschikt. Een licht hoofdgerecht is veldsla met gemengde bessen, gebakken geitenkaasblokjes en gekarameliseerde walnoten. Een honing-mosterddressing past er goed bij.

Pittige tomatentaart

Voor een pittige tomatentaart wordt een zanddeeg bereid, dun uitgerold en in ingevette vorm geplaatst. Prik meerdere keren met een vork in de bodem van het deeg en laat het afgedekt ongeveer een half uur in de koelkast rusten. Bak het deeg een paar minuten voor en beleg met gehalveerde kerstomaatjes. Klop de eieren los met de room en breng op smaak met peper en zout. Voeg de gebakken sjalotjes en knoflook, geitenkaas en verse tijm toe en giet over de tomaten. De taart wordt in de oven goudbruin gebakken en geserveerd met een groene salade.

Geitenroomkaas

Geitenroomkaas is ook ideaal voor zoete gerechten, omdat hij niet zo sterk smaakt en goed samengaat met fruit. Een eenvoudig gelaagd dessert wordt gemaakt met honingroomkaascrème, gemalen amaretti en frambozenpuree. Bij zomers weer is een lavendelgeitenkaasijsje met bramen erg verfrissend.