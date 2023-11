Laatst geüpdatet op november 3, 2023 by Redactie

13 jaar na de eerste versie van deze wereldwijde bestseller verschijnt er nu Geluk. The New World Book of Happiness, een volledig nieuwe uitgave waarin 100 topwetenschappers uit 50 landen opnieuw op zoek gaan naar ‘De Essentie van Geluk’. Dit leidt tot verrassende inzichten over de wereld waarin wij leven en zouden kunnen leven.



Het virus, de oorlog, het klimaat, armoede en eenzaamheid maken mensen onzeker. Nu de tijden wankel zijn, is er echter meer dan ooit interesse voor wat belangrijk is in het leven. Wat hebben de gelukwetenschappers ondertussen ontdekt? Ze werden uitgedaagd door hoofdredacteur en bezieler Leo Bormans om hun nieuwe inzichten samen te vatten in één zin: de essentie. Daar voegen ze de kern van hun onderzoek én zes concrete adviezen aan toe. Een inspirerende gids voor onszelf, onze vrienden en de samenleving.

Met bijdragen van wereldautoriteiten als Martin Seligman, Richard Easterlin, Barbara Frederickson, experts uit de Lage Landen, zoals Ernst Bohlmeijer, Meike Bartels, Ruut Veenhoven, Maarten Vansteenkiste, Paul De Grauwe en Dirk De Wachter, en 91 andere wetenschappers uit alle continenten. Van Finland tot Japan en van Oekraïne (!) tot Bhutan. Aangevuld met een extra insidersperspectief uit vijf grote wereldgodsdiensten.



Geluk. The New World Book of Happiness is meer dan zomaar een boek over geluk; het is een inspiratiebron, een gids en een wake-up call om ons bewustzijn te vergroten en ons leven te transformeren. Met inzichten van vooraanstaande experts op het gebied van geluk en geluksvragen uit verschillende culturen over de hele wereld, biedt dit boek een unieke en verfrissende kijk op wat echt geluk betekent.



