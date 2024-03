Gelukkig zijn kun je leren, maar je moet eraan werken

Laatst geüpdatet op maart 12, 2024 by Redactie

We kunnen leren gelukkig te zijn, maar kunnen alleen blijvende voordelen behalen als we blijven oefenen, zo heeft een eerste onderzoek in zijn soort onthuld. Het team achter de cursus ‘Science of Happiness’ van de Universiteit van Bristol had al ontdekt dat het aanleren van de nieuwste wetenschappelijke onderzoeken over geluk een duidelijke verbetering van hun welzijn tot gevolg had. Maar uit hun laatste onderzoek blijkt dat deze welzijnsverbeteringen van korte duur zijn, tenzij de op feiten gebaseerde gewoonten die tijdens de cursus zijn geleerd – zoals dankbaarheid, lichaamsbeweging, meditatie of het bijhouden van een dagboek – op de lange termijn worden volgehouden.

Senior auteur prof. Bruce Hood zei: “Het is net als naar de sportschool gaan – we kunnen niet verwachten dat we één les doen en voor altijd fit zijn. Net als bij de lichamelijke gezondheid moeten we continu aan onze geestelijke gezondheid werken, anders zijn de verbeteringen tijdelijk.”



De Science of Happiness-cursus van de Universiteit van Bristol, gelanceerd in 2018, was de eerste in zijn soort in Groot-Brittannië. Er zijn geen examens of cursussen aan verbonden, en het leert studenten wat de nieuwste peer-reviewed onderzoeken in de psychologie en neurowetenschappen zeggen dat ons echt gelukkig maakt.



Studenten die de cursus volgden rapporteerden een verbetering van 10 tot 15% in welzijn. Maar alleen degenen die doorgingen met het implementeren van de lessen uit de cursus, bleven volhouden dat het welzijn verbeterde toen ze twee jaar later opnieuw werden ondervraagd.



Het onderzoek is de eerste die het welzijn van studenten op een gelukscursus volgt, lang nadat ze de cursus hebben verlaten.



Prof Hood zei: “Deze studie laat zien dat het volgen van een cursus – of dat nu in de sportschool is, een meditatieretraite of een op bewijs gebaseerde gelukscursus zoals de onze – nog maar het begin is: je moet je ertoe verbinden om wat je leert regelmatig te gebruiken.



“Veel van wat we onderwijzen draait om positieve psychologische interventies die je aandacht van jezelf afleiden, door anderen te helpen, samen te zijn met vrienden, dankbaarheid of te mediteren.



“Dit is het tegenovergestelde van de huidige ‘zelfzorg’-doctrine, maar talloze onderzoeken hebben aangetoond dat het uit de kast komen ons helpt weg te halen uit negatieve overpeinzingen die de basis kunnen vormen van zoveel geestelijke gezondheidsproblemen.”



Prof Hood heeft de cursus Science of Happiness gebundeld in een nieuw boek, dat op 28 maart uitkomt. ‘The Science of Happiness: Seven Lessons for Living Well’ onthult een op feiten gebaseerde routekaart naar een beter welzijn.



De andere auteurs van het artikel zijn Catherine Hobbs en Sarah Jelbert, collega-academici van de Universiteit van Bristol, en Laurie R Santos, een academicus van Yale wiens cursus de Bristol-cursus Science of Happiness inspireerde.

Verrassende lessen uit de cursus Science of Happiness zijn onder meer:

Praten met vreemden maakt ons gelukkiger, ondanks dat de meerderheid van ons dergelijke ontmoetingen uit de weg gaat.

Sociale media zijn niet slecht voor iedereen, maar het kan wel slecht zijn voor degenen die zich op hun reputatie concentreren.

Eenzaamheid heeft invloed op onze gezondheid doordat het ons immuunsysteem aantast.

Optimisme verhoogt de levensverwachting.

Het geven van geschenken aan anderen activeert de beloningscentra in onze hersenen, waardoor het geluk vaak groter wordt dan het uitgeven van geld aan onszelf.

Slaapgebrek heeft invloed op hoe goed we geliefd zijn bij anderen.

Wandelen in de natuur deactiveert een deel van de hersenen dat verband houdt met negatieve gedachten, die verband houden met depressie.

Vriendelijkheid en geluk zijn met elkaar verbonden.