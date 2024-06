Laatst geüpdatet op juni 20, 2024 by Redactie

Alle geschriften van de wereld praten over groot geluk, omdat ze weten dat dat ieders ultieme zoektocht is. Gelukkig zijn is niet gerelateerd aan wat we hebben of wat we niet hebben. Het is gewoon onze gemoedstoestand. Geluk is geen handelsartikel dat je ergens kunt kopen. Het is aanwezig waar je bent, hier en nu. Wat we hier en daar ook zoeken, is hier, in ons. In het leven zijn er altijd wel wat zorgen, over het een of ander.



Dus waar men zich aan moet vasthouden, is een besluit: “Wat er ook gebeurt, ik mag mijn geluk niet verliezen.” Of je nu verlies lijdt in je bedrijf of in een relatie; of een verlies in een andere levenssfeer; je moet je geluk niet verliezen. Dan grijp je naar het echte werk en dit is de maatstaf voor je groei. Kijk in je eigen leven, hoeveel moeilijkheden zijn gekomen en gegaan, en je bent eruit gekomen. Al die momenten zijn voorbij. Die omstandigheden en gebeurtenissen zijn voorbij, maar je blijft die gebeurtenissen in je hoofd slepen. Haal ze uit je gedachten en kijk hoe kalm en ontspannen je je voelt.

Lees ook: Het type mensen dat je uit je leven moet bannen om gelukkig te zijn

Er zijn 5 manieren om gelukkig te zijn:

1. Zie de wereld waar er steeds grotere problemen zijn. Dan zullen jou problemen kleiner lijken. Op het moment dat je problemen kleiner lijken, krijg je de energie en het vertrouwen om het aan te pakken of op te lossen. Dien degenen die in grotere nood verkeren.



2. Kijk naar je eigen leven. Vroeger had je veel problemen. Ze zijn allemaal gekomen en gegaan. Weet dat zelfs dit zal verdwijnen en dat je de energie en kracht hebt om het te overwinnen. Zelfvertrouwen krijg je door je eigen verleden te begrijpen en te bekijken.



3. Doe vooral wat ademhalingsoefeningen, meditatie en ontspanning.



4. In woede zeggen we: ‘Ik geef het op’. Zeg nu zonder frustratie of woede: ‘Ik geef dit probleem op, ik kan het niet oplossen, laat het Goddelijke mij helpen.’ En weet dat je altijd geholpen zult worden. Heb het vertrouwen dat je geholpen wordt; een kracht in het universum gaat je helpen.



5. We zijn altijd op zoek naar oplossingen van iemand. We vergeten dat als we onze geest naar binnen keren, we een idee, een oplossing kunnen krijgen. Spontaniteit komt wanneer je een paar minuten de tijd neemt om diep in jezelf te gaan. Er is niets geweldigs aan glimlachen als alles gaat zoals je wilt. Maar als je de moed in je wakker maakt en zegt: ‘Wat er ook gebeurt, ik blijf lachen’, dan zal er een enorme energie in je opkomen en het probleem komt en verdwijnt.

Lees ook: Manieren om innerlijk gelukkig te zijn als je verdriet hebt

Onthoud één ding; JIJ bent verantwoordelijk voor jouw geluk. Wees vastbesloten: ‘Wat er ook gebeurt, ik laat mijn geluk door niemand wegnemen. Maak vandaag deze beslissing en kijk wat er gebeurt. Zowel geluk als verdriet hebben hun doel. Je moet alle soorten situaties als bevorderlijk beschouwen. Ga naar binnen naar de bron van geluk, waar vreugde vandaan komt. Wanneer je naar de bron van geluk gaat, worden de zintuigen versterkt, komt er tevredenheid in de geest en komen de dingen beschikbaar zoals jij ze wilt.