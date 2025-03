Gelukkige baan, gelukkig leven? Werkt beide kanten op!

Laatst geüpdatet op maart 27, 2025 by Redactie

Een grote nieuwe internationale studie die de langetermijnrelatie tussen werk- en levenstevredenheid onderzoekt, toont aan dat persoonlijk geluk de belangrijkste drijfveer is voor een bevredigend werkleven, niet andersom. De bevinding daagt het conventionele denken uit dat werktevredenheid een sterkere invloed heeft op de levenstevredenheid dan vice versa, en biedt werkgevers cruciale inzichten over het belang van de balans tussen werk en privé.



Onderzoekers uit de VS, Duitsland en Zuid-Australië analyseerden gegevens van meer dan 160.000 mensen in meerdere wereldwijde studies, en toonden aan hoe de met elkaar verweven paden van werk- en levenstevredenheid in de loop van de tijd veranderen en elkaar vormen.



Uit de studie bleek dat personen met een hogere levenstevredenheid in de loop van de tijd 32% meer kans hadden om meer werktevredenheid te ervaren. Hoewel werktevredenheid een positief effect heeft op toekomstige levenstevredenheid, is het relatief zwakker en neemt het in de loop van de tijd af.



Eerste auteur Christopher Wiese, assistent-professor psychologie aan het Georgia Institute of Technology, zegt dat de studie de cruciale rol van holistisch welzijn in professionele prestaties en loopbaanvervulling benadrukt.



“Organisaties die zich uitsluitend richten op initiatieven op werkplezier, missen mogelijk een fundamenteel onderdeel van het geluk van werknemers”, zegt hij.



“Door prioriteit te geven aan algemene welzijnsstrategieën – waaronder ondersteuning voor geestelijke gezondheid, initiatieven voor werk en privéleven en persoonlijke ontwikkeling – kunnen organisaties een meer betrokken en tevreden personeelsbestand bevorderen.”



Christian Dormann, hoogleraar Business Education & Management aan de Johannes Gutenberg-Universiteit Mainz, Duitsland, en adjunct-onderzoeksprofessor aan de Universiteit van Zuid-Australië, zegt dat psychologen er al lang van uit zijn gegaan dat werkplezier algemeen geluk drijft.



“Wat ons onderzoek echter aantoont dat het tegenovergestelde krachtiger is”, zegt prof. Dormann. “Als werkgevers echt de tevredenheid op de werkplek willen verbeteren, moeten ze investeren in het bredere welzijn van werknemers.”



“Deze studie biedt een overtuigende zaak voor bedrijven om een aanpak te volgen die op mensen staat. Als werknemers gelukkig zijn in hun persoonlijke leven, brengen ze die positiviteit naar het werk. Het is een cyclus die organisaties kunnen helpen koesteren.”

De onderzoekers hebben verschillende aanbevelingen gedaan op basis van de onderzoeksresultaten: