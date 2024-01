Gemakkelijke wafel recepten om thuis te maken

Herinner je je die dagen dat je moeder of oma hun heerlijke wafels maakten waar je niet genoeg van kon krijgen? Welke wafel recepten ze ook gebruikten, ze bleken altijd lekker en geen andere wafel is te vergelijken met die van hen! Hier delen we eenvoudige wafel recepten delen die je thuis kunt proberen. Of je nu van ze wilt genieten bij het ontbijt of een kinderfeestje, met deze recepten van 15 minuten wil iedereen meer. Voor degenen die van knapperige wafels houden, is het klassieke wafel recept ideaal. En degenen die van dik, zacht en knapperig houden is het Belgische wafel recept een must.

Het klassieke wafel recept

Ingrediënten:

Eierdooier – 1 dooier is genoeg

Bloem – 225 g

Zout (een royale snuf)

Melk – 250 ml

Vanille -extract – 1/2 theelepel

Olie (zonnebloemolie of plantaardige olie)

Boter – 50 gram gesmolten boter

IJsvormige suiker, ahornsiroop of chocoladesiroop

Wafel ijzer

Bereiding

Voeg in een grote kom bloem, de eierdooier en een snufje zout toe en meng de ingrediënten langzaam. Voeg de melk-, boter- en vanille -extract toe en blijf het beslag kloppen totdat je een glad beslag hebt.



Zodra het beslag klaar is, leg je het opzij en vet je de wafelmaker met olie in. Je kunt kiezen voor zonnebloemolie of plantaardige olie en vervolgens langzaam wat beslag toevoegen. Elke wafel duurt ongeveer 5 tot 6 minuten om te maken en voila daar heb je een knapperige wafel die zacht is van binnen.



Om een beetje meer smaak aan de wafel toe te voegen, kun je deze bedekken met poedersuiker, ahornsiroop of chocoladosiroop.

Heerlijk fluffy Belgische wafel recept

Wie houdt er niet van authentieke, fluffy en heerlijke Belgische wafels? Denk maar aan de zachte binnenkant en de subtiele smaak van vanille en kaneel … lekker.



Hoewel het proces van het maken van donzige Belgische wafels vergelijkbaar is met het maken van de klassieke, ligt het verschil in textuur en het gebruik van een specifieke wafelmaker. Belgische wafels zijn dikker dan klassieke wafels, dat komt omdat de eiwitten en eierdooiers afzonderlijk worden geklopt en afzonderlijk aan het mengsel worden toegevoegd. Bovendien is de Belgische wafelmaker dieper ontworpen dan de klassieke om je de gewenste resultaten te geven.

Ingrediënten:

Bloem (all-purpose)-250 g

Zout – een snufje zout

Suiker

Bakpoeder

Boter -50 g

Melk – een halve kop

Vanille -extract – ½ theelepel

Eieren – 3 eieren

Kaneelpoeder – 1 eetlepel

Ahornsiroop (optioneel)

Poedersuiker (optioneel)

Fruit Toppings (optioneel)

Heavy cream

Bereiding

Verwarm wafelmaker/ wafelijzer tot middelhoog vuur voor en meng vervolgens in een grote mengkom de droge ingrediënten.



Neem 250 g bloem die is gezeefd en voeg ½ of 1 theelepel kaneelpoeder, suiker (volgens je smaak), een snufje zout en 1 theelepel bakpoeder toe. Meng deze ingrediënten.



Scheid in een andere kom het eiwit van de dooier. Klop het eiwit samen totdat ze een stijve piek vormen. Leg dat opzij en ga verder naar de volgende kom.



Meng in een grote kom melk en heavy cream met eierdooiers, boter/olie en vanille. Zodra je deze ingrediënten hebt gemengd, voeg je de droge ingrediënten in de kom toe.



Voeg nu het eiwit toe aan het beslag en bereid je wafelijzer voor.



Voeg olie toe aan je wafelijzer of spuit het met een anti-aanbakspray en giet je beslag erin. De hoeveelheid beslag die je moet toevoegen, hangt af van de grootte van je wafelijzer. Meestal volstaat een halve pollepel.



Bak elke kant ongeveer 2 tot 3 minuten en je bent klaar.



Je kunt je wafel bestrooien met poedersuiker, ahornsiroop en/of vers fruit zoals aardbeien of bosbessen.



Kook het beslag niet, of anders blijf je achter met een solide verbrande wafel.