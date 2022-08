Gember: de gezondheidsvoordelen en gemberthee recept

Hoewel gember in de traditionele Chinese en Ayurvedische geneeskunde lang werd aangeprezen als een wondermiddel voor ziektes, is gember een bloeiende plant die zijn oorsprong vindt in Zuidoost-Azië. Gember is een van de gezondste (en lekkerste) kruiden ter wereld. De wortelstok (ondergronds deel van de stengel) is het deel dat gewoonlijk als specerij wordt gebruikt. Het wordt vaak gemberwortel of gewoon gember genoemd.



Gember kan vers, gedroogd, in poedervorm of als olie of sap worden gebruikt. Het is een veelgebruikt ingrediënt in recepten. Het wordt soms toegevoegd aan bewerkte voedingsmiddelen en cosmetica.



En tijdens de wisseling van de seizoenen, waar zowat iedereen een snotterige neus, allergieën, pijntjes en kwalen ontwikkelt, is gember een van de wortels die in je eetpatroon moet worden opgenomen. Behalve dat het helpt bij het bestrijden van verkoudheid, helpt het ook bij de spijsvertering en het verminderen van misselijkheid.

Lees ook: 5 eenvoudige manieren om de spijsvertering te verbeteren

Gemberthee

Gemberthee is een populaire drank om koude winters op te warmen. Het is niet alleen warm en geruststellend, het kan ook helpen een maagklachten te kalmeren. Een kopje van deze pittige thee in de ochtend zou bijzonder nuttig zijn bij het verlichten van misselijkheid, reisziekte of zwangerschapsgerelateerde ochtendmisselijkheid. Gember kan je ook helpen je eten sneller te verteren.



Een opgeblazen buik kan behoorlijk ongemakkelijk zijn, maar dankzij gember hoeft het niet eeuwig te `zijn. Een kopje gemberthee kan ervoor zorgen dat je maag sneller leeg raakt. Bovendien helpt het je maag te kalmeren en een opgeblazen gevoel en gas te voorkomen.



Gemberthee maak je gemakkelijk zelf thuis door gemberwortel te raspen en 10 minuten in kokend water te laten trekken. Voeg naar smaak honing toe.



Een van de traditionele toepassingen van gember is voor pijnverlichting, waaronder menstruatiepijn. Om aan de slag te gaan met het maken van je thee, vind je hieronder een eenvoudig recept.

Recept gemberthee

Ingrediënten

4-6 dunne plakjes geschilde, rauwe gember (voor sterkere gemberthee, voeg meer plakjes toe)

473 ml water

Sap van een halve limoen of citroen

Honing of een andere zoetstof, naar smaak (optioneel)

Beschrijving

Was en schrob eerst de gemberwortel. Schil vervolgens de gember en snijd in dunne plakjes. Vul een middelgrote pan met 2 kopjes water. Plaats de gemberplakken in water en breng aan de kook, laat vervolgens 10-20 minuten sudderen. Laat langer sudderen voor pittigere thee. Haal van het vuur. Voeg desgewenst limoen- of citroensap en honing naar smaak toe. Serveer in je favoriete mok.

Als je het maakt met melk

Kook de plakjes gemberwortel in 237 ml water gedurende 10 minuten. Haal van het vuur en voeg 473 ml melk toe. Zet de pan weer op het vuur en laat de melk en gember zachtjes 5 minuten sudderen.



Serveer.

Lees ook: Geneeskrachtig genieten met de Ayurvedische keuken

Gemberthee is een gemakkelijke, heerlijke en volledig natuurlijke manier om een ​​goede gezondheid te bevorderen. Naast de vele gezondheidsvoordelen van gember, is het ook eenvoudig en gemakkelijk thuis te bereiden. Of je je nu slecht voelt of gewoon zin hebt in een warm drankje, met een kopje gemberthee kun je achterover leunen, inademen, langzaam nippen en genieten.